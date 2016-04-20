"Ніякої громадянської війни": Столтенберг нагадав союзникам, хто дестабілізує ситуацію в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав за підсумками засідання Ради НАТО - Росія.

Генеральний секретар розповів, що під час зустрічі було знову підтверджено, що Альянс та Росія одночасно розходяться у оцінках, коли мова доходить до фактів та розуміння того, хто несе відповідальність за кризу в Україні.

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"Багато союзників також передало дуже сильне повідомлення, що ми не погоджуємося, що Росія намагається зображати це (цю кризу) як громадянську війну. Це Росія дестабілізує східну Україну, забезпечуючи підтримку сепаратистів боєприпасами, фінансами, технікою, і також забезпечує управління та контроль. Тому, ми маємо глибокі розбіжності, пов'язані з кризою в Україні, але ми погодилися на важливості швидкого та повного виконання мінських угод, що означає дотримання режиму припинення вогню, відведення усього важкого озброєння, і також, безперечно, (надання) повного доступу міжнародним спостерігачам для спостереження за ситуацією на місці", - наголосив Столтенберг.

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У цьому зв'язку він заявив, що це є чітким сигналом для Росії, і щодо якого на Раді НАТО-Росія дійшли згоди: "Ми повинні мати змогу побачити, що це не є чимось тим, про що було (лише) заявлено на зустрічі, але впроваджено в життя. І Росія несе особливу відповідальність, тому що Росія продовжує підтримувати сепаратистів на сході України".