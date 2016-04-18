Нідерланди поінформували ЄС про підсумки референдуму щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС

Про це у понеділок в Люксембурзі по завершенню засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ на прес-конференції повідомила високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні.

"Міністр Кундерс (Берт Кундерс - міністр закордонних справ Нідерландів) поінформував міністрів. Я повинна сказати, що він поінформував мене особисто щодо референдуму, і ми обмінялися оцінками", - зазначила вона.

При цьому Могеріні утрималась від будь-яких коментарів з цього приводу, сказавши, що в ЄС "поважають необхідність нідерландських інституцій, не тільки уряду, але й парламенту, визначити кращий шлях вперед, обговорити це з європейськими інституціями".

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня у Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Явка становила 32,28%, проти проголосував 61%, за – 38,21%.

14 квітня прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що рішення щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС буде не раніше кінця червня.

Нідерланди вирішили ініціювати внесення змін до угоди за результатами дебатів, у яких взяли участь політичні сили країни, представлені у парламенті.