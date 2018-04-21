Янукович готується до представлення в ЦК

Наступного тижня прем`єр-міністр Віктор Янукович їде до Росії. Саме з цією поїздкою експерти пов`язують цілий ряд його заяв про те, щоб відкласти приєднання до плану Україна – НАТО і ініціативи уряду щодо реанімації ЄЕП. Чи викристалізувався порядок денний цієї зустрічі? Хто її ініціював, ми чи Росія? Як відбувається підготовка до візиту? Ці питання УНІАН поставила українським експертам.

Володимир Корнілов, директор українського філіалу Інституту країн СНД: БОЙКО ПРОВІВ РОЗВІДКУ І ЗРОЗУМІВ, ЦІН НІХТО НЕ ЗНИЖУВАТИМЕ Порядок денний майбутнього візиту загалом сформульовано. Він зводиться до одного-єдиного питання – ціни на енергоносії. Зрозуміло, що тепер, коли Україну чекає солідна економічна криза, пов`язана з переглядом цін, новий Кабмін хоче добитися якихось поступок від Росії.

Це питання буде визначальним, можливо, для російських і українських керівників на багато років.

Ніхто в уряді Януковича, найімовірніше, не розраховує, що Росія погодитися знизити ціну на газ. Тим більше що Бойко (міністр України з питань ПЕК. - Автор) вже провів розвідку на цю тему, і отримав чіткі відповіді. Росія більше не збирається спонсорувати жодну з країн, не маючи залізних гарантій щодо майбутнього курсу цих країн. Віктор Федорович днями зробив заяви, які мали дати сигнал, що в Україні до влади прийшли прагматичніші люди, для яких гасло «Геть від Москви», не є чимось серйозним. Але в Москві люди навчені гірким досвідом і чудово розуміють: сьогодні Янукович заявив, що ми в НАТО не йдемо, а Тарасюк вчора сказав, що ми вступаємо, і навіть без референдуму. Усі в Москві робитимуть поправку на будь-які заяви і Януковича, і Тарасюка.

Навряд чи зараз зачіпатиметься тема Чорноморського флоту, а тема ЄЕП вже реанімується, це, є очевидним і закріплене в Універсалі. І, швидше за все, Росія готова буде обговорювати питання розвитку ЄЕП на серйознішому рівні, ніж за Тимошенко і навіть за Єханурова.

Володимир Музика, дипломат у ранзі радника, тривалий час очолював управління СНД в МЗС: УСІ СЛОВА ЯНУКОВИЧА ПРО НАТО – ЦЕ БАЖАННЯ ЗНЯТИ СИНДРОМ СТРАХУ РОСІЯН ПЕРЕД АЛЬЯНСОМ Практично всі українські прем`єри свій перший візит після призначення робили до Росії. Нічого дивного, РФ – стратегічний сусід, на якого зав`язана третина товарообігу і постачання енергоресурсів.

З цього ряду, до речі, випав лише Павло Лазаренко, який зробив свій перший візит до Узбекистану. Наскільки я знаю, офіційних запрошень російський МЗС нашому прем`єрові не передавав. Його міг запросити до Росії посол РФ Черномирдін, а міг по телефону – Путін.

Усі ці візити ретельно готуються. Як людина, яка тривалий час займалася саме підготовкою візитів перших осіб до Москви, можу припустити, що опрацьовуються всі гострі питання. Все, що потрібно знати про Чорноморський флот, все про ЄЕП.

Звичайно, всі його слова про НАТО – це демонстрація лояльності, бажання зняти синдром страху росіян перед НАТО.

Але прем`єра зрозуміти можна: скоро осінь – яке НАТО?

Не зайвим буде провести широку пропагандистську роботу щодо вступу до Альянсу. Хоча всі розуміють, що відкладати приєднання до плану – не дуже добре для України.

Маю визнати, що всі наші прем`єри дуже швидко вчилися.

Дмитро Видрін, політолог, народний депутат, БЮТ: МЕТА ПОЇЗДКИ – З`ЇЗДИТИ ДО ЦК, ПРЕДСТАВИТИСЯ Як відбувається підготовка до візиту, я не знаю, оскільки опозиція жодним чином у цьому не бере участі.

Під час візиту обговорюватимуться речі, які українська сторона вважає важливими для Росії, хоча російська сторона їх настільки важливими не вважає. У нас домінує помилка, нібито для них є важливим наше позиціонування щодо НАТО. Хоча насправді найбільш освічена частина російського керівництва без особливого інтересу ставиться до євроатлантичних перспектив України. Для них це питання є ритуальним, а не реальним. Вони розуміють, що вступ України до НАТО в найближчі роки нереальний, але з огляду на ритуал роблять грізний вигляд, буцім “ми проти розширення НАТО”. А насправді не надають цьому ніякого значення.

Росія надає значення тільки одній проблемі – проблемі російської мови. Росія, на їхню думку, має вплив тільки там, де має вживання російська мова. Тому це єдина позиція, яка сьогодні є константою в російському зовнішньому векторі.

Щодо газу, то вже давно і багато в Росії говорилося про те, що з усіма, включно до найближчих друзів Росії, Москва переходить на ринкові ціни. У Росії створюється газова біржа, і ціни на газ визначатимуться через біржові котирування, так само, як через котирування на нафтових біржах визначаються ціни на нафту. Укладатимуть короткострокові контракти, а довгострокових вже не буде. Тому проси – не проси, прогинайся – не прогинайся, ціна на газ визначатиметься не в Адміністрації Президента, а на газовій біржі Російської Федерації.

Чого можна чекати від візиту? Я нічого не чекаю. Це – ритуальний візит. Для багатьох наших чиновників неможливо працювати без обкому або ЦК. Тільки для одних ЦК розташоване в Брюсселі чи Вашингтоні, а для інших в Москві. Отже мета візиту – з`їздити до ЦК, представитися.

Записала Маша Міщенко