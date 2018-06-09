Віхи тижня: удар по кумівству, нервозність Луценка, обережність Меркель і невгамовність Лужкова
В одному з Балогою важко не погодитися: його патрон таки затримався на старті президентської гонки...
Перед початком сезону політичних відпусток Віктор Ющенко постарався провести зовнішньополітичний бліцкриг. Візити канцлера ФРН Ангели Меркель, Вселенського патріарха Варфоломія і глави правління Газпрому Олексія Міллера стали головними темами минулого тижня.
|Віктор Ющенко і Ангела Меркель під час прес-конференції. Київ, 21 липня
Цього разу візит головного «газпромівця» Олексія Міллера для України був позначений відсутністю взаємних претензій. Юлія Тимошенко укотре висловила надію на підписання довгострокових угод на постачання газу, пообіцявши, що цінового шоку для вітчизняних споживачів блакитного золота не буде. Юлія Володимирівна взагалі бачить майбутнє винятково в рожевому світлі. І якщо з прогнозом дефляції в липні і рекордного урожаю зернових можна погодитися, то решта перспектив далеко не райдужні.
Наприклад, Віктор Ющенко публічно висловив переконаність, що Тимошенко балотуватиметься на майбутніх президентських виборах. Діючий глава держави навряд чи збирається капітулювати перед натиском свого давнішнього політичного партнера, але поки вважає за краще відмовчуватися щодо власних планів. Показово, що основним заняттям глави президентського Секретаріату останнім часом стало терзання будь-яких ініціатив прем`єра. Віктор Балога виявив, що Юлія Тимошенко і Віктор Янукович вже почали президентські кампанії, не виключивши майбутнього альянсу БЮТ і Партії регіонів на грунті внесення змін до Конституції. В одному з Віктором Івановичем важко не погодитися: його патрон таки затримався на старті президентської гонки, а супротивники зовсім не проти скористатися одержаною форою.
|Віктор Ющенко приїхав до ГПУ на допит у справі про своє отруєння. Президент пообіцяв журналістам ”багато нових і дивних” обставин. Київ, 22 липня
У ситуації, що склалася, можна поспівчувати Юрієві Луценку. Міністр внутрішніх справ і вчорашній фаворит глави держави вважає за краще не коментувати справу про отруєння Ющенка. Луценко розуміє, що активна участь на користь будь-якої із сторін конфлікту може привести до заходу його політичної кар`єри. У якійсь мірі жертвою нервозності Юрія Віталійовича став секретар Харківської міськради Геннадій Кернес, примусово доставлений на допит в столицю. Дивно, але «найчесніший мент» не зробив висновків з допущених в 2005 році помилок. Луценко до цих пір не зрозумів, що будь-який його публічний опонент буде спеціально голосно захищатися від міліцейських переслідувань, а ситуація в країні не сприяє розбору польотів у справі. «Справа Кернеса» гарантовано спливе у вересні, коли Партія регіонів, яка заступилася за свого однопартійця, спробує перевірити позиції Луценка в уряді на міцність.
|Вселенський патріарх Варфоломій I і Президент України Віктор Ющенко під час зустрічі в аеропорту ”Бориспіль”. Київ, 25 липня
Цікаві політичні зміни відбуваються в суміжних з Україною країнах. Наприклад, рупором російської зовнішньої політики останнім часом став московський мер Юрій Лужков, який вимагає не допустити виведення російського ЧФ з кримських портів (відповідний законопроект вже розроблений українським МЗС з прицілом на 2017 рік). Впору чекати від Лужкова персональних акцій протесту – настільки енергійно він витійствує. Правда, його сьогоднішні геополітичні ескапади – тільки бліда тінь колишнього політичного важкоатлета, котрий налякав Кремль своєю «Отчизной» в кінці 90-х, але швидко капітулював на милість Володимира Путіна.
Євген Магда