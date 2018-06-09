Віхи тижня: удар по кумівству, нервозність Луценка, обережність Меркель і невгамовність Лужкова

Перед початком сезону політичних відпусток Віктор Ющенко постарався провести зовнішньополітичний бліцкриг. Візити канцлера ФРН Ангели Меркель, Вселенського патріарха Варфоломія і глави правління Газпрому Олексія Міллера стали головними темами минулого тижня.

Впливовість і авторитет гостей, які відвідали Україну, сумніву не підлягають. Саме тому відсутність очевидних успіхів офіційного Києва в переговорному процесі виглядає особливо гнітючою. Пані Меркель повторила тезу, що прозвучала на Бухарестському саміті НАТО, про обов`язковий вступ України до Альянсу, але не стала обнадіювати прихильників європейської інтеграції. Глава німецького уряду особливо підкреслила, що нова угода про співпрацю України і ЄС не означає конкретизації вступу нашої країни в Євросоюз. Категоричність федерального канцлера підігрівається не тільки залежністю від постачань російського газу, але і владним конфліктом на Печерських горбах.

Цього разу візит головного «газпромівця» Олексія Міллера для України був позначений відсутністю взаємних претензій. Юлія Тимошенко укотре висловила надію на підписання довгострокових угод на постачання газу, пообіцявши, що цінового шоку для вітчизняних споживачів блакитного золота не буде. Юлія Володимирівна взагалі бачить майбутнє винятково в рожевому світлі. І якщо з прогнозом дефляції в липні і рекордного урожаю зернових можна погодитися, то решта перспектив далеко не райдужні.

Наприклад, Віктор Ющенко публічно висловив переконаність, що Тимошенко балотуватиметься на майбутніх президентських виборах. Діючий глава держави навряд чи збирається капітулювати перед натиском свого давнішнього політичного партнера, але поки вважає за краще відмовчуватися щодо власних планів. Показово, що основним заняттям глави президентського Секретаріату останнім часом стало терзання будь-яких ініціатив прем`єра. Віктор Балога виявив, що Юлія Тимошенко і Віктор Янукович вже почали президентські кампанії, не виключивши майбутнього альянсу БЮТ і Партії регіонів на грунті внесення змін до Конституції. В одному з Віктором Івановичем важко не погодитися: його патрон таки затримався на старті президентської гонки, а супротивники зовсім не проти скористатися одержаною форою.

З іншого боку, Президент продемонстрував приклад законослухняності, з`явившись в Головне слідче управління Генеральної прокуратури для дачі свідчень у справі про власне отруєння. Ще один учасник нещасливої вечері, Давид Жванія, вважав за краще голосно хряснути дверима прокурорського кабінету, відмовившись повідати подробиці, що цікавили слідство. Після цього Ющенко не виключив причетності Давида Важаєвича до свого отруєння. Схоже, президентські радники дали відмашку на відповідь на адресу основного спонсора «Народної самооборони», котрий більше місяця насичував інформаційний простір власними версіями того, що трапилося з Ющенком. Нардеп відтепер збирається захищатися всіма засобами, аж до ініціації імпічменту. Ця процедура, як відомо, в Конституції виписана непідйомним чином, і може мати виключно характер страхань. Помітно, що Жванія погарячкував, адже відтепер будь-які антипрезидентські дії і заяви тлумачитимуться як його сепаратна співпраця з Юлією Тимошенко. У будь-якому випадку можна констатувати: по кумівству як одному з наріжних каменів нинішньої влади завдано серйозного удару.

У ситуації, що склалася, можна поспівчувати Юрієві Луценку. Міністр внутрішніх справ і вчорашній фаворит глави держави вважає за краще не коментувати справу про отруєння Ющенка. Луценко розуміє, що активна участь на користь будь-якої із сторін конфлікту може привести до заходу його політичної кар`єри. У якійсь мірі жертвою нервозності Юрія Віталійовича став секретар Харківської міськради Геннадій Кернес, примусово доставлений на допит в столицю. Дивно, але «найчесніший мент» не зробив висновків з допущених в 2005 році помилок. Луценко до цих пір не зрозумів, що будь-який його публічний опонент буде спеціально голосно захищатися від міліцейських переслідувань, а ситуація в країні не сприяє розбору польотів у справі. «Справа Кернеса» гарантовано спливе у вересні, коли Партія регіонів, яка заступилася за свого однопартійця, спробує перевірити позиції Луценка в уряді на міцність.

Не обійшовся без політичного підтексту і візит до Києва Вселенського патріарха Варфоломія. Константинопольський патріарх позитивно оцінює перспективу об`єднання українських церков, але не розділяє президентського оптимізму з цього питання. Віктор Ющенко ж упевнений, що Україна близька до створення помісної церкви. Шкода, що подібні прогнози погано кореспондуються і з конституційними нормами про відділення церкви від держави, і з реальним станом подій в православному світі. Будь-які різкі рухи можуть призвести до серйозних потрясінь, про що опосередковано дав зрозуміти і візит в українську столицю патріарха Російської православної церкви Алексія Другого.

Цікаві політичні зміни відбуваються в суміжних з Україною країнах. Наприклад, рупором російської зовнішньої політики останнім часом став московський мер Юрій Лужков, який вимагає не допустити виведення російського ЧФ з кримських портів (відповідний законопроект вже розроблений українським МЗС з прицілом на 2017 рік). Впору чекати від Лужкова персональних акцій протесту – настільки енергійно він витійствує. Правда, його сьогоднішні геополітичні ескапади – тільки бліда тінь колишнього політичного важкоатлета, котрий налякав Кремль своєю «Отчизной» в кінці 90-х, але швидко капітулював на милість Володимира Путіна.

Євген Магда