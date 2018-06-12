Суперники-слов'яни опинилися в ситуації розколу церков
"Ющенко потис руку Алексію II, немов бізнесменові, після того, як ласкаво розцілував Варфоломія в обидві щоки..."
З погляду багатьох росіян той факт, що Україна прагне вступити до НАТО і вигнати російський військово-морський флот з його бази на Чорному морі, – це вже погано. Але за минулі вихідні конфронтація, викликана спробами України вийти з-під російського впливу, досягла ще більшого емоційного напруження: український президент спробував відокремити церкву своєї країни від московської церкви (від Московського патріархату РПЦ).
|Вселенський патріарх Варфоломій I і Президент України Віктор Ющенко під час зустрічі в аеропорту ”Бориспіль”. Київ, 25 липня
У суботу президент України Віктор Ющенко, підлаштувавши свій виступ під 1020-річчя приходу християнства в слов`янське князівство, яке існувало до України і Росії, тобто дату, яку обидві країни вважають моментом становлення своїх націй, призвав православних християн України добитися незалежності від Російської православної церкви.
У присутності провідних ієрархів православної церкви з усього світу Ющенко попросив Вселенського Патріарха Варфоломія, духовного лідера 250 млн. православних християн на планеті, благословити встановлення незалежної української церкви – благословити, як висловився Ющенко у суботу, "мрію, істину, надію нашої держави, України".
Президент України – який стверджує, що проросійські супротивники намагалися його отруїти, після чого його обличчя стало рябим, мов після віспи, – при цьому зневажливо обійшовся з Патріархом Російської Православної Церкви Алексієм II: потиснув йому руку, мов бізнесменові, після того, як ласкаво розцілував Варфоломія в обидві щоки.
|Вселенський Патріарх Варфоломій І і Святійший Патріарх Московський і всієї Русі Алексія ІІ
Але в обох таборах також спостерігались ознаки ображеної гордості та пристрасного націоналізму, і, очевидно, що буде складно вирішити суперечку, уникнувши розколу в церкви, загострення міжнаціональних чвар в Україні і поглиблення російсько-українських розбіжностей.
Можливість розколу церкви продемонструвала, що за геополітичними пустопорожніми погрозами, якими ці дві країни перекидаються з 1991 року, – коли після краху СРСР обидві здобули незалежність – прихована криза ідентичності і сильне відчуття втрати.
Багато українців вважають, що Російська імперія, - а пізніше СРСР - позбавили їх шансу сформувати національну ідентичність, а багато росіян, зі свого боку, вважають, що тепер Україна оголошує своїми землю і історію, які належать і їм.
Медсестрі Світлані Дьоміній, яка у вівторок прийшла помолитися до Єлохівського собору в Москві, ідея незалежної української церкви негайно нагадала про жаль, яку викликає у неї незалежність України.
"Чи можливо, щоб Україна не була частиною Росії? – засмучувалася вона, поставивши свічку в соборі бірюзового кольору із золотим куполом; за радянської влади ця будівля була головним діючим православним собором Москви. – У нас спільна віра, спільна історія".
Дьоміна сказала, що спостерігати, як країни типу Грузії намагаються залишити сферу впливу Москви, менш болісно.
"Грузини... Вони ж завжди були з Кавказу", – сказала вона, маючи на увазі неспокійний гірський регіон, населення якого століттями воювало з російськими правителями. Але в України і Росії, за її словами, "одна мова, одна релігія, навіть кухня однакова".
Українці дотримуються іншої думки. Коли існувала Російська імперія, а потім Радянський Союз, російська мова була на Україні мовою держави і освіти, тож українці тяжко прагли зберегти власну мову. Вони сприймають абсорбцію української держави і церкви до російських інституцій за Петраі Великого як анексію, яка пішла в минуле тільки в 1991 році.
"Як можна підтримувати добросусідські відносини, коли твій сусід каже, що будинок, де ти живеш, – не твій будинок, а ваш спільний?" – запитує єпископ Євстратій, офіційний представник однієї з двох раскольницьких церков України – Київського патріархату Української православної церкви, який Московський патріархат оголосив єретичним.
Для України постання незалежної церкви є принципова важливим, щоб консолідувати її національну ідентичність й державність, і, ймовірно, врешті-решт воно відбудеться, каже Олексій Малашенко, експерт з релігії і суспільства з Carnegie Moscow Center.
"Але для Росії це ще і трагедія, – зазначив він. – Не знаю, як вони домовлятимуться".
1991 року Україна, виходячи з СРСР, забрала з собою багато того, що було дорогим Росії.
Кримський півострів на Чорному морі, відвойований Катериною Великою у турок для Російської імперії, був улюбленим місцем відпочинку для багатьох поколінь російських дворян, а пізніше радянських трудящих. Порт Севастополь в Криму досі залишається базою російського військового Чорноморського флоту. Одеса, важливий центр судноплавства, що нині входить до складу України, теж є батьківщиною спільної культурної спадщини – від солоних анекдотів до знаменитої сцени з дитячою коляскою, що котиться сходами в класичному фільмі Ейзенштейна "Броненосець Потьомкін".
Затяте перетягування канату відбувається навіть щодо трагічних історичних подій. У Україні є рух, який прагне переконати світ, що голод, від якого під час примусової колективізації загинули мільйони радянських громадян, був геноцидом щодо українців, – натомість багато росіян зазначають, що їх предки теж вмирали з голоду після того, як у них відібрали їх приватні земельні володіння.
Але найбільшим трофеєм є спадщина Київської Русі, князівства, яке князь Володимир, – Владімір, як його називають росіяни, – в X столітті навернув у християнство.
|Алексій II
Московські церковні ієрархи – особи, близькі до Кремля, – пов`язали єдність церкви з політичними зусиллями із збереження тісних взаємин слов`янських країн.
На рок-концерті, організованому Московським патріархатом, популярна рок-група "ДДТ" виступала разом з митрополитом Кирилом, офіційним представником московської церкви. Останній прочитав щось типу релігійного репу: "Росія, Україна, Білорусь – це Свята Русь! Свята Русь – це непереможність!".
У суботу навіть пролунали постріли – правда, холості. У вівторок Україна офіційно поскаржилася Росії на стрілянину холостими патронами з борту російських кораблів ВМФ у Севастополі – так святкувалося російське свято, день ВМФ.
Усередині України питання незалежності церкви теж викликало роз`єднаність. Ідея незалежності церкви менш популярна на переважно російськомовному, проросійському промисловому півдні і сході України, ніж в україномовній частини країни на захід від Дніпра, яка симпатизує Заходу.
Алексій II відмінив запланований візит до Донецька, проросійськи налаштованого міста, пославшись на стан здоров`я. Це рішення широко тлумачилося чи то як спроба не підігрівати настрою своїх прихильників і тим самим уникнути загострення конфлікту, чи то як реакція на недостатню шанобливість з боку українського президента.
Енн Барнард (The New York Times)