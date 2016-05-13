Порошенко: генпрокурор Луценко "нікому і нічим не зобов’язаний"
За словами президента, новий генеральний прокурор Юрій Луценко нікому і нічим не зобов’язаний: ні президенту, ні уряду, ні парламенту. Також він зазначив, що знає, що багатьом не подобаєьбмя це призначення.
Про це заявив президент Петро Порошенко під час представлення Юрія Луценка колективу Генпрокуратури.
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За словами глави держави, новопризначений генпрокурор Луценко "нікому і нічим не зобов’язаний": ні президенту, ні уряду, ні парламенту, ні жодній політичній силі".
"Працюйте по совісті, за Конституцією і законами", - закликав президент.
"Відкриття прокуратури для нових людей з-поза меж системи, безумовно, посилить внутрішню професійну конкуренцію і якість роботи прокуратури", - зауважив Порошенко.
Також під час представлення Луценка, президент заявив: "Знаю, що багато хто не аплодує моєму кадровому призначенню".
Багато співробітників Генеральної прокуратури "не аплодують" призначенню Юрія Луценка на посаду генпрокурора. "Я добре поінформований про настрої тут у вас, всередині. Знаю, що багато хто не аплодує ані моєму кадровому призначенню, ані тим новаціям, які вчора запровадили законодавці", - сказав він.
"Напевно, така реакція є природною, нове й невідоме завжди якщо не лякає, то напружує", - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада надала згоду на призначення Луценка на посаду генпрокурора. За відповідну постанову проголосували 264 народних депутата із 350 зареєстрованих у сесійній залі.