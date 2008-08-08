Геннадій Зюганов прибув до Криму задля антинатовського опору

Лідер Комуністичної партії Російської Федерації, керівник фракції комуністів у російській Держдумі Геннадій ЗЮГАНОВ закликає визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримської республіканської організації Компартії України, про це Г.ЗЮГАНОВ заявив сьогодні в Сімферополі, куди він прибув для консультацій з лідером кримських комуністів, народним депутатом України Леонідом ГРАЧЕМ щодо« спільного антинатовському опору».

Лідер КПРФ також назвав « міжнародним розбоєм » дії грузинської сторони у Південній Осетії.

« По суті, твориться державний тероризм з боку СААКАШВІЛІ (Президента Грузії – УНІАН) і його підручних під прикриттям американців і натовців, які підштовхували керівництво Грузії до розв`язування цієї війни », - цитує Г.ЗЮГАНОВА прес-служба Кримської організації КПУ.

« Я вважаю, що Верховному головнокомандуючому, прем`єр-міністру і міністру оборони Росії треба негайно ухвалити екстрене рішення, зокрема, й щодо захисту своїх громадян. По-перше, треба подавити ті об`єкти, з яких підіймаються грузинські літаки, виходять танки і системи реактивного вогню, які ведуть розстріл південно-осетинських міст і сіл. Треба негайно ухвалити політичне рішення про визнання незалежності Південної Осетії. Більш того, така можливість була надана після подій у Косово. Коли « натовці » натиснули і терміново визнали незалежність Косово, ми заявляли, що будуть заходи у відповідь », - сказав Г.ЗЮГАНОВ, нагадавши, що сьогодні прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН заявив, « що буде вжито заходів у відповідь ».

« Найефективніший політичний захід – це визнати незалежність Південної Осетії і Абхазії, укласти з ними відповідну угоду, все зробити, щоб захистити населення цих республіки і одночасно своїх громадян: 9 з 10 (громадян Південної Осетії – УНІАН) – це громадяни Російської Федерації », – вважає лідер КПРФ.