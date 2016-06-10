Деяких українських політиків фінансують російські спецслужби - Грицак

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Одесі.

"Росія фінансує екстремістську діяльність всередині країни і, повірте, ми фіксуємо багато випадків, коли деякі українські політики, скажімо так, не першого, а другого-третього ешелонів у деяких структурах таємно зустрічаються з представниками колишніх українських політичних еліт, які втекли на територію Росії", - сказав Грицак.

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Він додав, що ці українські політики отримують фінансування і від російських спецслужб, і людей, які залишили нашу країну.

"І потім ці гроші використовуються для дестабілізації в Україні", - наголосив Грицак.