Деяких українських політиків фінансують російські спецслужби - Грицак
Служба безпеки України фіксує багато випадків, коли деякі українські політики таємно зустрічаються з представниками колишньої української еліти, які втекли до Російської Федерації.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив глава СБУ Василь Грицак сьогодні на брифінгу в Одесі.
"Росія фінансує екстремістську діяльність всередині країни і, повірте, ми фіксуємо багато випадків, коли деякі українські політики, скажімо так, не першого, а другого-третього ешелонів у деяких структурах таємно зустрічаються з представниками колишніх українських політичних еліт, які втекли на територію Росії", - сказав Грицак.
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Він додав, що ці українські політики отримують фінансування і від російських спецслужб, і людей, які залишили нашу країну.
"І потім ці гроші використовуються для дестабілізації в Україні", - наголосив Грицак.