Безсмертний: Нічого огиднішого, ніж мінський процес, у цьому житті я не зустрічав

Як передає кореспондент УНІАН, про це Безсмертний сказав під час виступу на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО сьогодні в Києві.

“Нічого огиднішого, ніж мінський процес, у цьому житті я не зустрічав. Я маю на увазі не тільки зміст, методику, а й готовність всіх учасників до відповіді на питання, які поставив Мінськ”, - сказав Безсмертний.

За його словами, у нього склалося враження, що “ми апріорі ставимо перед собою питання, на які наперед знаємо, що відповіді в нинішніх умовах знайдено не буде”.

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“Уроком мінського процесу є те, що світ і Європа зокрема, я вже не кажу, що Україна як держава, капітулювали перед викликами, які були поставлені російською воєнщиною”, - заявив Безсмертний.

Водночас він вважає, що мінський процес необхідно зберегти, оскільки він дає можливість шукати адекватні відповіді щодо перебігу подій.

“Не дивлячись на все це, я вважаю, що поки Україна, Європа і світ займаються самоосвітою і розумінням, де ми знаходимось, мінський процес треба зберігати”, - сказав Безсмертний.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня Безсмертний заявив, що вийшов зі складу політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.