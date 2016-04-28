Айвазовська прокоментувала заяву Безсмертного щодо її подальшої ролі в контактній групі в Мінську

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні багато журналістів телефонувало щодо мого "призначення" до політичної підгрупи Трьохсторонньої контактної групи в Мінську. Колеги, друзі та недруги, я працювала та продовжую працювати там як експерт, щодо чого є офіційна нота від МЗС. Інша роль зі мною не обговорювалась, і на неї я не погоджувалась", - написала Айвазовська.

За словами Айвазовської, їй дуже прикро, що Роман Безсмертний вийшов з мінського переговорного процесу. При цьому вона додала, що, наскільки їй відомо, це було пов'язано не стільки з переговорами, скільки з особистими та політичними планами Безсмертного.

"Його внесок в цей процес був колосальним, але вихід Безсмертного, як і моя робота там не має під собою жодної конспірології. Зі свого боку можу гарантувати, що участь у дискусії моя має єдину мотивацію: вибори повинні бути проведені тоді, коли стануть інструментом реінтеграції після забезпечення безпекового фактору, поновлення роботи там українських ЗМІ та партій, відновлення умов для вільного формування політичного вибору", - зазначила Айвазовська.

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За її словами, лише після реалізації та забезпечення всіх стандартів для проведення чесного і демократичного процесу вибори можуть бути справжніми, як того вимагає і Загальна декларація плав людини ООН, Міжнародний пакт про громадянські та політичні права, Копенгагенський документ, Кодекс належних практик у виборчих справах Венеціанської комісії та інші міжнародні документи.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Безсмертний заявив, що вийшов зі складу політичної підгрупи Тристоронньої контактної групи.

При цьому він висловив сподівання, що його роботу на себе візьме Айвазовська, що нещодавно увійшла в політичну підгрупу ТКГ, і що рішення про це "приймає не він".

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