Погляд з Тбілісі: Які перспективи отримання ПДЧ в грудні

Гіві Таргамадзе, голова Комітету з питань безпеки і оборони: МИ ПОПЕРЕДЖАЛИ ЄВРОПУ, ЩО ПЕРЕНЕСЕННЯ ПИТАННЯ ПДЧ МОЖЕ ПРИВЕСТИ ДО РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ Наші шанси інтегруватися в НАТО зросли, зокрема зросла ймовірність одержати ПДЧ в грудні цього року, хоча гарантій поки немає. Грузії не треба зупинятися в цьому питанні, треба продовжувати доводити Європі, що останні події в Південній Осетії відбулися тому, що Грузії і Україні не дали ПДЧ. Ми попереджали європейське співтовариство, що перенесення питання ПДЧ може привести до агресії з боку Росії. На жаль, тоді справа до цього не дійшла, і справа дійшла до окупації Грузії. Зараз, постфактум, думаю, нам більше повірять. Ми працюватимемо, щоб до грудня одержати гарантії приєднання до ПДЧ.

Звичайно, всі побоювання, які в Бухаресті не дозволили нам одержати ПДЧ залишилися, – конфлікти, залежність Європи від російського газу, але зараз вже точно видно, що якщо нічого НАТО не зробить, Росія піде далі. Це торкнеться і України, і Східної Європи. Упевнений, після подій у Грузії країни НАТО дотримуватимуться позиції, що Україну і нашу країну слід розглядати в пакеті. Адже побоювання по Грузії і Україні практично однакові.

Лаша Жванія, голова комітету із зовнішніх зв`язків Парламенту Грузії: МИ НАПОЛЯГАТИМЕМО НА НЕГАЙНОМУ ВСТУПІ ДО НАТО Північноатлантичний альянс міг зіграти свою роль – проголосувати за ПДЧ для Грузії і України в Бухаресті, тоді б не відбулося того, що зараз відбувається на території Грузії. Це не було зроблено, що дало зелене світло російським агресорам на території Грузії.

Зараз НАТО може виправити ситуацію і дати Україні і Грузії ПДЧ якнайшвидше, а надалі вирішити питання членства наших країн у НАТО. Інакше, особливо для Грузії, настане дуже тяжкий період.

Якщо альянс вирішить питання членства для Грузії і України, то це буде краще для Європи, для всього світу.

У практиці останньої хвилі розширення НАТО не було такого, що країна, оминувши ПДЧ, вступає до альянсу, але й не було практики, коли одна держава окуповує іншу державу. Світ змінюється і змінюється блискавично. Ми наполягатимемо на негайному приєднанні до колективної системи безпеки.

Олександр Ронделі, президент Грузинського фонду стратегічних і міжнародних досліджень: ВІДМІННОСТІ В ДУМКАХ СЕРЕД КРАЇН НАТО, ЩО ВИНИКЛИ В БУХАРЕСТІ, ЩЕ БІЛЬШЕ ПОГЛИБЛЯТЬСЯ Події в Грузії розплющать очі багатьом, але в той же час тиск Росії на ті країни, які були проти ПДЧ для України і Грузії, дуже зріс. Недаремно колишній канцлер Німеччини Шредер (який працює зараз на Газпром) заявив, що Грузію як «винуватицю війни» не можна приймати в НАТО. Очевидно, зараз іде велика дипломатична війна, тому що, якщо наші країни приєднаються до ПДЧ, – це означатиме поразку Росії.

Зараз важко щось сказати, але я думаю, що відмінності у думках серед країн НАТО, які були в Бухаресті, ще більше поглибляться. Проте позиція США цього разу буде сильніша, ніж у Бухаресті. Зараз ще рано говорити, чи буде ПДЧ для України і Грузії в грудні – дипломатична боротьба ще попереду.

Головне, прибрати цих бандитів (російські війська) з території Грузії, а вони можуть залишати окуповані землі невідомо скільки часу. Зараз Росія пропонуватиме такий сценарій: НАТО не дає ПДЧ Грузії, тоді ми виведемо свої війська з її території.

У той же час, якщо Грузія «пропаде», – Європі наплювати, а ось проблеми в Україні набагато небезпечніші для них, адже вона зовсім поряд.

Темур Якобашвілі, державний міністр Грузії з питань реінтеграції: У РОСІЯН ЦЕ БУЛА ОСТАННЯ ПРОВОКАЦІЯ Нинішні події в Грузії прискорять членство наших країн в НАТО. Це підтвердила і канцлер Німеччини Меркель. Здається, вже всі країни, які сумнівалися, як треба боротися з російською агресією, зрозуміли, що це треба робити разом. НАТО – означає разом.

Складно сказати чи буде ПДЧ в грудні для України і Грузії. Зрозуміло одне: рішення про вступ наших країн в НАТО вже прийняли – це лише питання часу.

Росіяни, чинячи опір зрозумілому прагненню Грузії, пішли на останню провокацію, коли завоювали нашу країну військовим шляхом.

Іраклій Сесіашвілі, директор асоціації «Право і Свобода», експерт з політики миру і безпеки: СЬОГОДНІ НАТО САМЕ ЗАЦІКАВЛЕНЕ, ЩОБ ПРИЙНЯТИ УКРАЇНУ І ГРУЗІЮ Думаю, наші шанси інтегруватися до альянсу зросли. Захід не вірив, що Росія піде на війну. Зараз вони зрозуміли, що РФ не тільки багата в сировинному відношенні і велика країна, але і те, що з її боку може йти небезпека.

НАТО більше думатиме про безпеку і стабільність у регіоні, щоб не повторилися серпневі події в Грузії. Я думаю, що якщо Захід хоче створити для себе буфер безпеки, то потрібно вирішити якнайскоріше формальні питання приєднання Грузії і України до НАТО.

Коли Туреччина стала членом НАТО, вона також не відповідала всім вимогам альянсу. Тоді НАТО протистояв країнам Варшавського договору. На жаль, зараз історія повторюється: РФ повертається до радянської ідеології. Сьогодні альянс сам зацікавлений прийняти Україну і Грузію.

Я хотів би звернутися до росіян, які живуть в Україні: Росія, будуючи свою політику по відношенню до інших країн, не бере до уваги етнічну складову, йдеться лише про імперські амбіції.

Якби наші країни одержали ПДЧ в квітні, то агресії проти Грузії не було б. Росія прагнула показати свої зуби до того, як ми вступимо до альянсу, адже після цього така агресія називалася б Третьою світовою війною.

Зараз, вважаю, реальним є вступ України і Грузії до альянсу, в обхід ПДЧ.

Мамука Арешидзе, експерт з питань Кавказу: ПИТАННЯ МОЖЕ ВИРІШИТИСЯ В ГРУДНІ АБО НЕ ВИРІШУВАТИСЯ ДУЖЕ ДОВГО У мене таке враження, що за спиною керівництва Грузії відбувається певний торг між великими країнами. Виходячи з цього, вирішується доля нашої держави. Тому питання ПДЧ для України і Грузії може вирішитися відразу в грудні, вирішуватися дуже довго або не вирішитися взагалі.

Зараз зрозуміло, що Росія не збирається виводити свої війська з території Грузії – вони пішли з центральної дороги і окуповують грузинські села. Що б не говорили дипломати – гадаю, росіяни ще дуже довго не підуть. Торг іде серйозний, і фактично Грузія і Україна стали об`єктами, а не суб`єктами міжнародних відносин.

Заяви українського керівництва щодо Чорноморського флоту і останні кроки Польщі (згода на розміщення ПРО) налаштовують дуже агресивно Росію. Зараз Москва не може змінити свою тактику поведінки – сказати «вибачте, ми не праві» вони не можуть. Тому я чекаю подальшої ескалації ситуації в регіоні і загострення відносин РФ з країнами, які примушують її йти на компроміс. Росію – це «дратує».

Росія напала б на Грузію у будь-якому випадку – це факт, але Грузія не повинна була давати приводу для цього. Ось у цьому головна помилка грузинського керівництва. Плани агресії Росії я прогнозував ще на початку липня. Щоправда, помилився на 6 днів – казав грузинському керівництву, що це відбудеться 14 серпня, а не 8-го. Але грузинське керівництво не дослухалося.

Після всього, що сталося в Грузії, Україна повинна бути насторожі, щоб не втягнутися в конфлікт навколо Криму.

Опитував Руслан Луковський, Тбілісі