Віхи тижня: перетрушування коаліції, друге дихання Януковича, приручення Яценюка
Президента намагаються зробити зайвим на святі законотворчого життя і позбавити можливості впливати на Кабмін, прем`єр демонструє політичну непорочність...
Події в українському парламенті розгортаються з калейдоскопічною швидкістю. Президента намагаються зробити зайвим на святі законотворчого життя і позбавити можливості впливати на Кабмін, прем`єр демонструє політичну непорочність, а вчорашній лідер опозиції готується приміряти нове владне вбрання.
|Віктор Ющенко і Віктор Балога
Після появи де-факто нової коаліції, яка об`єднувала в окремих голосуваннях до 80% депутатського корпусу, глава держави вирішив налякати законодавців швидким розпуском Верховної Ради і ветуванням прийнятих ними законів. Проте кращі зразки президентської риторики звучали не на східцях парадного входу Банкової, а на Майдані сирої осені 2004 року. Багато парламентаріїв визнали Віктора Андрійовича непереконливим і не збираються панічно здавати назад. Для більшої дохідливості основні президентські месиджі використовує і лідер фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко - нашоукраїнці, хай і із запізненням, зрозуміли, що краще хоч ненадовго об`єднатися навколо діючого глави держави, ніж враз опинитися без політичного прикриття. Тому і рішення про вихід фракції НУ- НС» з демократичної коаліції, хай і зі скрипом, але було прийнято зі всією невідворотністю.
|Юлія Тимошенко
Не соромляться «сердечники» вживати превентивних заходів. Обіцяного Юлією Володимирівною нового проекту Конституції наразі доведеться почекати, а ось Сергій Терьохін зареєстрував законопроект, що передбачає підвищення прохідного бар`єру на парламентських виборах до 10%. Хоча фракційний начальник Терьохіна Іван Кириленко запевняє, що БЮТ не підтримуватиме такий варіант, враженням, яке він справив, у стані прихильників Тимошенко задоволені. Залишилося тільки внести згадану ініціативу до порядку денного парламенту - і можна відкривати пункти з прийому політичних перебіжчиків на умовах приймаючої сторони. Наприклад, Юрій Луценко і його «Народна самооборона» вже продемонстрували, що з БЮТ у них куди більше спільного, ніж з «Нашою Україною». Що стосується обіцянки Юрія Віталійовича не дати жодного голосу при голосуванні за імпічмент Ющенка, то тут важливішим є не результат, а сам процес. Та й без «самбістів» вистачає охочих штовхнути Президента якомога сильніше - комуністи в цьому питанні зберігають підвищену бойову готовність ще з часів Леоніда Кучми.
|Арсеній Яценюк
|Віктор Янукович
Віце-президент США Дік Чейні, який відвідав Київ, не виглядав стурбованим нашими внутрішньополітичними проблемами. Його, схоже, цілком задовольняє позиція Віктора Ющенка щодо конфлікту на Кавказі. Зате перетрушування коаліції дозволяє зробити песимістичний прогноз щодо саміту Україна - ЄС в Евіані. У Старому Світі і без того вистачає власних проблем, щоб обнадіювати державу, чиї представники еліти нагадують багатирів на роздоріжжі.
Євген Магда