Віхи тижня: перетрушування коаліції, друге дихання Януковича, приручення Яценюка

Події в українському парламенті розгортаються з калейдоскопічною швидкістю. Президента намагаються зробити зайвим на святі законотворчого життя і позбавити можливості впливати на Кабмін, прем`єр демонструє політичну непорочність, а вчорашній лідер опозиції готується приміряти нове владне вбрання.

Спекотна погода і півтора місяці канікул - не основні причини сплеску законотворчості на старті осені. Інтереси Юлії Тимошенко і Віктора Януковича елементарно співпали в необхідності максимально ослабити позиції Віктора Ющенка. Останньому довелося на власному прикладі пережити наслідки недалекоглядного розв`язування війни на два фронти і помилуватися показовим перетрушуванням коаліції. Навіть прагнення Віктора Андрійовича реагувати на кризу за торішньою матрицею - з активними коментарями для західних ЗМІ і рішучими заявами для співгромадян - ситуацію не рятує. Після подібних промахів у військовому аспекті начальники Генеральних штабів стрілялися, але главі президентського Секретаріату як і раніше нічого не загрожує. Не залишиться ж Ющенко без останнього вірного преторіанця.

Після появи де-факто нової коаліції, яка об`єднувала в окремих голосуваннях до 80% депутатського корпусу, глава держави вирішив налякати законодавців швидким розпуском Верховної Ради і ветуванням прийнятих ними законів. Проте кращі зразки президентської риторики звучали не на східцях парадного входу Банкової, а на Майдані сирої осені 2004 року. Багато парламентаріїв визнали Віктора Андрійовича непереконливим і не збираються панічно здавати назад. Для більшої дохідливості основні президентські месиджі використовує і лідер фракції НУ-НС В’ячеслав Кириленко - нашоукраїнці, хай і із запізненням, зрозуміли, що краще хоч ненадовго об`єднатися навколо діючого глави держави, ніж враз опинитися без політичного прикриття. Тому і рішення про вихід фракції НУ- НС» з демократичної коаліції, хай і зі скрипом, але було прийнято зі всією невідворотністю.

На відміну від багатьох Юлія Тимошенко сприйняла президентські словесні випади зі всією серйозністю. І відповіла на них масштабно, з виразом скорботної стурбованості на обличчі, заглядаючи в листочок, на якому, напевно, були перераховані всі гріхи Ющенка. Юлія Володимирівна не тільки нагадала, що не вона підписувала з Януковичем різноманітні домовленості, але і запевнила, що БЮТ ніколи не залишить демократичну коаліцію. Лідер БЮТ пообіцяла, що країна нормально працюватиме, а сама вона готова до переговорів зі всіма парламентськими силами заради ефективної законотворчості. Слід відзначити, що навіть без письмових домовленостей бютівці і регіонали завдали по президентських позиціях відчутного удару.

Не соромляться «сердечники» вживати превентивних заходів. Обіцяного Юлією Володимирівною нового проекту Конституції наразі доведеться почекати, а ось Сергій Терьохін зареєстрував законопроект, що передбачає підвищення прохідного бар`єру на парламентських виборах до 10%. Хоча фракційний начальник Терьохіна Іван Кириленко запевняє, що БЮТ не підтримуватиме такий варіант, враженням, яке він справив, у стані прихильників Тимошенко задоволені. Залишилося тільки внести згадану ініціативу до порядку денного парламенту - і можна відкривати пункти з прийому політичних перебіжчиків на умовах приймаючої сторони. Наприклад, Юрій Луценко і його «Народна самооборона» вже продемонстрували, що з БЮТ у них куди більше спільного, ніж з «Нашою Україною». Що стосується обіцянки Юрія Віталійовича не дати жодного голосу при голосуванні за імпічмент Ющенка, то тут важливішим є не результат, а сам процес. Та й без «самбістів» вистачає охочих штовхнути Президента якомога сильніше - комуністи в цьому питанні зберігають підвищену бойову готовність ще з часів Леоніда Кучми.

Не встиг спікер парламенту Арсеній Яценюк розкритикувати тріумвірат, не конкретизуючи, хто виступає в ролі триголового політичного Дракона, як його обпалило полум`ям узгодженого рішення. Арсенієві Петровичу в президію делегували Олександра Лавриновича і Миколу Томенка, зруйнувавши монополію голови Верховної Ради на ведення засідань парламенту, що трималася дев`ять місяців. Яценюк якось похилив голову, пообіцяв не чіплятися за крісло і швидко повернувся під крило «Нашої України», незалежності від якої він так наполегливо добивався. Але сьогодні молодому політикові не до жиру - тут би передумови для подальшого розвитку кар`єри зберегти.

Високу активність продемонстрував на минулому тижні Віктор Янукович. Спершу політрада регіоналів позбавила партійного квитка Раїсу Богатирьову, яка наважилася публічно критикувати Віктора Федоровича. Та й сам партійний шеф поступово активізується, наче у нього відкрилося друге політичне дихання. Янукович вважає, що приречений на участь у президентських перегонах, тому прораховуватиме, чи варто створювати коаліцію з БЮТ. Хочеться нагадати Вікторові Федоровичу, що спікерське крісло для боротьби за президентський пост - далеко не найкраща стартова позиція, а прем`єрський портфель йому добровільно ніхто не віддасть.

Віце-президент США Дік Чейні, який відвідав Київ, не виглядав стурбованим нашими внутрішньополітичними проблемами. Його, схоже, цілком задовольняє позиція Віктора Ющенка щодо конфлікту на Кавказі. Зате перетрушування коаліції дозволяє зробити песимістичний прогноз щодо саміту Україна - ЄС в Евіані. У Старому Світі і без того вистачає власних проблем, щоб обнадіювати державу, чиї представники еліти нагадують багатирів на роздоріжжі.

Євген Магда