Чого чекати Україні від саміту з ЄС?

Завтра у Франції має відбутися саміт Україна – ЄС. Чого можна очікувати від цього саміту? Коментують експерти.

Олег Білорус, голова комітету Верховної Ради в закордонних справах (БЮТ):

ЄС НЕ ГОТОВИЙ ДАТИ НАМ СИГНАЛ ПРО МАЙБУТНЄ ЧЛЕНСТВО

На завтрашньому саміті можна чекати, що вони дадуть згоду на підписання угоди про асоційоване членство. А що стосується повноправного членства, то вони до цього не готові, і, мабуть, цього не відбудеться.

Україна порушуватиме питання, аби отримати чіткі сигнали щодо нашого європейського майбутнього. Але вони готові говорити лише про створення асоціації, а це майже нічого не означає, хоча для нас і це потрібно.

Президент України вимагатиме, аби після одностороннього оголошення Україною безвізового режиму для громадян країн-членів ЄС вони відповіли таким самим чином і для громадян України, тобто запровадили безвізовий режим. Дати відповідь на це, очевидно, вони не одразу будуть готові.

На що вони можуть дати відповідь – то це розпочати багаторічні переговори з цього приводу. Тобто ця проблема може потонути в переговорах...

Анатолій Зленко, екс-міністр закордонних справ :

НАМ РЕКОМЕНДУВАТИМУТЬ ПОЛІТИЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ

Саміт Україна – ЄС слід розглядати в контексті внутрішньополітичної ситуації в Україні. Де, з одного боку, проглядається невизначеність щодо нинішньої коаліції, а отже, і політичної стабільності в країні. З іншого боку – брак належної взаємодії серед вищих гілок влади все більше непокоїть Євросоюз та інших партнерів і вказує на некерованість державотворчих і політичних процесів в Україні. Тому зрозуміло, що внутрішньополітична ситуація буде одним з важливих питань саміту.

Загалом, хотів би підкреслити, що на таких самітах, як правило, ЄС, зі свого боку, дає відповідні оцінки та висловлює у прийнятній формі необхідні рекомендації.

Гадаю, рекомендуватимуть насамперед, і це неодноразово висловлювалося різними офіційними чинниками, забезпечення внутрішньополітичної стабільності в Україні. Також наголошуватимуть на єдності керівництва держави, на подальшому розвитку відносин з європейськими структурами. І в цілому – на спільному підході керівництва нашої держави до важливих питань міжнародної політики.

Одна з важливих рекомендацій вказуватиме на необхідність виявлення належного лідерства в країні для подальшого просування внутрішніх реформ у різних галузях. Зрозуміло, що на одне з перших місць буде винесене питання боротьби з корупцією, забезпечення верховенства права і подальших демократичних перетворень на основі поваги до прав людини, нацменшин і загалом демократичних цінностей.

ЄС інформує також про внутрішню ситуацію безпосередньо в ЄС, і в цьому контексті, відповідно, обговорюватимуться відносини України та ЄС.

Вважаю, що другою особливістю цього саміту має бути питання грузино- російського конфлікту. Має бути сформульоване бачення цього конфлікту, його наслідків і, відповідно, подальша взаємодія України з Євросоюзом у пошуку прийнятних шляхів для вирішення політичними, мирними засобами цього гарячого конфлікту в кавказькому регіоні.

У контексті оперативного співробітництва України та ЄС має бути розглянута низка питань, які випливають з поточної співпраці між двома суб’єктами.

На порядку денному сьогодні, як ніколи, стоїть питання подальшої інституалізації співробітництва між Україною та ЄС. Розгляд таких важливих питань, як оцінка стану підготовки нової посиленої угоди між Україною та ЄС. Питання щодо безвізового режиму.

Звичайно, як завжди, розглядатиметься низка питань економічної співпраці між Україною та ЄС.

Гадаю, цей самміт буде досить активний у контексті політичних питань.

Григорій Перепелиця, директор Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії України при МЗС України:

УКРАЇНІ РАДИТИМУТЬ ЛИШЕ ОДНЕ – ЗБЕРЕГТИ ДЕМКОАЛІЦІЮ

Цей саміт мав би бути знаковим, оскільки після російсько-грузинської війни Євросоюз переосмислює відношення з Україною і розглядає пропозиції щодо поглиблення співпраці України з ЄС. Українська сторона могла б запропоновувати концепцію нової посиленої угоди, де була б прописана політична асоціація з перспективою членства в ЄС. Розглядатиметься також питання щодо спрощення візового режиму для українських громадян. Оскільки угода, яка була підписана і почала діяти з січня цього року, не виконується деякими країнами ЄС. Завтрашній саміт – це чудова нагода порушити це питання.

Але в Україні серйозна внутрішня проблема, пов’язана з парламентською кризою, конфліктом між Президентом і прем’єр-міністром. І, гадаю, саме ця внутрішня політична криза не дасть можливості українській стороні використати сприятливі умови, які склалися зараз під впливом воєнно-політичної кризи на Кавказі.

Україні даватимуть лише одні поради – зберегти демократичну коаліцію і злагоджено діяти в реалізації реформ у країні. Конфлікт руйнує державу й нашу європейську перспективу.

З іншого боку, країни ЄС і НАТО, звичайно, вболівають за Україну, за її безпеку, її європейське майбутнє, проте за наявності такого конфлікту в наших прихильників виникає лише розчарування.

Леонід Кожара, заступник голови комітету ВР у закордонних справах (ПР):

МИ ЗНОВУ МОЖЕМО ПОНОВИТИ ВІЗОВИЙ РЕЖИМ ДЛЯ ЄС

Завтрашній саміт Україна – ЄС – це, скажемо так, певний етап звіту французького президентства щодо східної політики Євросоюзу та політики нового сусідства.

Гадаю, не варто багато сподіватися від цього саміту.

Є гострі питання, передусім щодо подій у Грузії.

Як на мене, ситуація в Грузії трохи нашкодила Україні. Бо наші дві країни розглядаються певною мірою в такому поєднанні для ЄС, і, на жаль, Грузія надіслала до Євросоюзу дуже поганий сигнал у зв’язку з загостренням воєнного конфлікту. Україна дещо необачливо робила свої заяви – не в руслі того, що заявляв ЄС, а ближче до американської позиції. Гадаю, це також на користь нам не пішло. Тому політичні формули будуть слабенькі.

Навряд чи можна сподіватися на якісь сильні заяви на користь України.

Це не практика ЄС – на багатосторонньому рівні давати комусь якісь поради, і це не завдання цього заходу. Нічого нового там не буде.

Просто буде констатовано черговий етап у розвитку відносин, буде підбито певний підсумок підготовки нової посиленої угоди.

Сьогодні ЄС переобтяжений, по-перше, подіями на південному Кавказі, по-друге, тим, що радикально міняється внутрішньополітична ситуація в Україні.

Крім того, нещодавно Президент України доручив Міністерству закордонних справ більш ретельно вивчити питання візового режиму. Результати цього вивчення ми побачимо. Я навіть чув таке, що ми знову можемо поновити візовий режим для ЄС.

Борис Тарасюк, голова Комітету ВР України з питань європейської інтеграції (НУ–НС):

ЄС ПОЗБАВЛЕНИЙ нагоди ДАТИ УКРАЇНІ МАКСИМУМ МОЖЛИВОГО

З тої інформації, яку я маю, можна знайти дуже багато чого… Оптиміст побачить у цій інформації, що відбудуться дуже важливі зрушення в підходах ЄС. Євросоюз готовий поміняти формат майбутньої угоди в переговорному процесі на угоду про асоціацію. Це дуже важливо.

Водночас важливим є те, що розпочнуться переговори щодо безвізового режиму.

А песиміст скаже: так, нам дають красиву обгортку – угоду про асоціацію, – але не надають перспективи членства. Нам кажуть про початок переговорів щодо безвізового режиму, але невідомо, коли він розпочнеться.

Точніше сказати не можна. Єдине, що можна сказати точно – Україна втратила шанс використати саміт як подію, що змінить концептуальні підходи Європейського Союзу до майбутніх взаємин з Україною.

У тій ситуації внутрішньополітичної кризи, у якій перебуває Україна, втрачається багато чого.

ЄС просто позбавлений нагоди дати Україні максимум можливого – на що він готовий в умовах цієї кризи.

Опитувала Оксана Климончук