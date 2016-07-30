Екс-регіонал Єфремов знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ
Екс-регіонал підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».
Колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наразі перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Я знаю, що він (Єфремов – УНІАН) був на борту літака, його доправили до VIP-зали, пред’явили йому постанову і потім доправили до слідчого ізолятора СБУ, де зараз відбуваються з ним слідчі дії», - заявив він.
«Протягом 24 годин він та його адвокати, які були допущені негайно за першою його вимогою та знаходяться разом з ним в слідчому ізоляторі СБУ, отримають текст підозри, протягом 72 годин їх доставлять до суду, щоб обрати запобіжний захід», - додав Луценко.
Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали сьогодні, 30 липня, в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.
Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».
Генпрокуратура клопотатиме у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.