Екс-регіонал Єфремов знаходиться в слідчому ізоляторі СБУ

Колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов наразі перебуває в слідчому ізоляторі СБУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Я знаю, що він (Єфремов – УНІАН) був на борту літака, його доправили до VIP-зали, пред’явили йому постанову і потім доправили до слідчого ізолятора СБУ, де зараз відбуваються з ним слідчі дії», - заявив він.

«Протягом 24 годин він та його адвокати, які були допущені негайно за першою його вимогою та знаходяться разом з ним в слідчому ізоляторі СБУ, отримають текст підозри, протягом 72 годин їх доставлять до суду, щоб обрати запобіжний захід», - додав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали сьогодні, 30 липня, в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

Луценко заявив, що Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни кордонів України, причетності до створення терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля».

Генпрокуратура клопотатиме у суді про арешт Єфремова терміном на 2 місяці. За словами Луценка, інкриміновані екс-«регіоналу» статті не передбачають застави або домашнього арешту як міри запобіжного заходу.