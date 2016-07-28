Геращенко оприлюднила заяву Онищенка про відпустку

Про це перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила у Facebook, розмістивши фотокопію заяви Онищенка.

"Прошу мені надати щорічну оплачувану відпустку з 25 липня по 5 вересня 2016 року", - йдеться у заяві.

Як видно на фотокопії, заява була написана 20 липня, а зареєстрована в Апараті ВР 22 липня.

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Своєю чергою Геращенко повідомила: "Уявіть собі - депутат (в бігах) Онищенко написав... заяву про відпустку! Перевтомився.... і КЗОТ гарантує йому, бідаці, відпустку".

"Я отримала цей лист на підпис перед своїм відрядженням на Донбас і, чесно кажучи, навіть розгубилася - що з цим робити... Попросила парламентських юристів і знавців регламенту дати консультацію - що робити в такому випадку? Цікаво, Клюєв теж напише заяву про відпустку? Бо ж по КЗОТ має право...", - заявила Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ та САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, що завдало збитків державі у розмірі понад 3 млрд грн внаслідок спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ «Укргазвидобування».

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенка. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, залишив Україну.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенку.

За останніми даними правоохоронців, як заявив заступник генерального прокурора – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, Онищенко перебуває на території Росії.