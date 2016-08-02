У НАБУ повідомили, коли Онищенко буде оголошений у міжнародний розшук

Про це в коментарі УНІАН заявила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

«Онищенко сьогодні не з’явився на допит, його викликатимуть знову та у разі, якщо він двічі поспіль не з’явиться до Антикорупційного бюро без поважної на те причини, детективи матимуть право клопотати перед судом з приводу його примусового приводу», - сказала вона.

Читайте такожОнищенко зізнався, що втік від українських правоохоронців в Лондон

«Після винесення ухвали судом про примусовий привід його буде оголошено у всеукраїнський та міжнародний розшук», - додала Оліфіра.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенко. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, залишив Україну.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенко.

29 липня Національне антикорупційне бюро України викликало Онищенка на допит у якості підозрюваного 2 серпня на 11:00.