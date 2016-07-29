НАБУ викликало втікача Онищенка на допит

20:23, 29 липня 2016
Політика
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Національне антикорупційне бюро України викликає народного депутата Олександра Онищенка на допит.

Фото УНИАН

Про це повідомляється на сайті НАБУ.

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Онищенко має з‘явитися 2 серпня об 11:00 на допит у якості підозрюваного. Фото повістки про виклик НАБУ оприлюднило на своєму сайті.

НАБУ

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яке заподіяло шкоду державі у розмірі понад 3 млрд грн у результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування".

Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Онищенко. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, залишив Україну.

Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенко.

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