Латвія підтримує Україну в прагненні відновити переговори "нормандському" форматі

Про це повідомив у своєму "Твіттері" міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс.

За його словами, він поспілкувався телефоном з главою українського МЗС Павлом Клімкіним.

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"У телефонній розмові з українським колегою Павлом Клімкіним висловив підтримку зусиллям України щодо деескалації ситуації та відновленню переговорів у нормандському форматі", - написав він.

Нагадаємо, 11 серпня Росія заявила, що не буде брати участь у переговорах, поки Україна не відмовиться "від політики терору і провокацій".

Після провокативної заяви Федеральної служби безпеки РФ про затримання "українських диверсантів" в окупованому Криму президент РФ Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу в продовженні переговорів в "нормандському" форматі.

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Під "нормандським" форматом маються на увазі дипломатичні переговори високопоставлених представників Німеччини, Росії, України та Франції щодо врегулювання збройного конфлікту на сході України. Початок переговорів у такому форматі було покладено на зустрічі глав МЗС 4 країн в червні 2014 року в Нормандії (Франція) під час святкування 70-річчя висадки союзників в ході Другої світової війни.