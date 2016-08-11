РФ відмовляється від переговорів у "нормандському" форматі до "позитивних зрушень з боку Києва"

Про це йдеться в повідомленні російського МЗС.

"Як зазначив Президент Путін 10 серпня, в нинішніх умовах і доти, поки ми не побачимо жодних реальних позитивних зрушень з боку Києва, його відмови від політики терору і провокацій, навряд чи має сенс проводити зустрічі в "нормандському форматі", тим більше на початку вересня в Пекіні, про що ще недавно просив П. А. Порошенко", - йдеться в заяві.

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Раніше сьогодні президет Порошенко доручив МЗС організувати телефонні розмови з керівництвом Німеччини та Франції у "тристоронньому нормандському форматі", запросити розмови з віце-президентом США, президентом Європейської Ради Дональдом Туском та ініціювати розмову з президентом РФ Путіним.

Як відомо, після вчорашньої провокації ФСБ про "українських диверсантів" в Криму Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу в "нормандському форматі".