Запуск е-декларацій без сертифікації є дозволом на приховування реальних статків - Transparency International

Про це в ефірі Громадського повідомив старший аналітик "Transparency International Україна" Олександр Калітенко.

"Якщо Корчак (голова НАЗК - ред.) запустить систему без атестату відповідності - це буде означати, що ніхто не буде притягнутий до відповідальності і ніхто не сяде на 2 роки в тюрму, подавши декларацію у цю систему", - сказав Калітенко.

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За його словами, треба запустити систему виключно після сертифікації, оскільки законодавство зобов'язує держслужбовця подавати декларацію лише один раз.

"Першими інформацію внесуть ті, хто хотів би приховати статки і, власне, повторну подачу, коли вже буде атестат відповідності, ми не зможемо вимагати від них, тому що вони вже виконали вимоги законодавства: один раз подали декларацію до такої системи", - зауважив правозахисник.

Калітенко нагадав, що раніше президент України Петро Порошенко двічі запевняв, що система запрацює у повному обсязі 15-го серпня.

"Якщо не станеться запуску прозорої системи декларування - весь світ побачить, що він (Порошенко - ред.) не має щирих намірів боротьби з корупцією, та покриває корупціонерів", - додав Калітенко.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Національне агентство із запобігання корупції запустить систему електронного декларування сьогодні, попри відсутність необхідного за законом атестату захисту інформації.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Держспецзв'язку не надала атестат відповідності системі захисту інформації для електронного декларування. У повідомленні зазначалося, що це було непросте рішення, але система захисту інформації не відповідає нормативним документам. Крім того, Держспецзв'язку не передали акти завершення дослідної експлуатації, завершення робіт зі створення системи захисту та її протокол попередніх випробувань, що може свідчити про те, що систему недоробили.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявляв, що електронне декларування активів українських чиновників стартує з 15 серпня 2016 без затримки.