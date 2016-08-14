НАЗК запустить е-декларування опівночі, попри відсутність атестату захисту інформації

Національне агентство із запобігання корупції запустить систему електронного декларування сьогодні, попри відсутність необхідного за законом атестату захисту інформації. Про це повідомляє "Європейська правда".

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За інформацією видання, голова агенції Наталія Корчак без голосування заявила про категоричну відмову перегляду свого рішення про запуск системи в 00:00 15 серпня.

Також НАЗК ухвалила заяву, якою поклала всію відповідальність за проблеми, які виникли у процесі атестації, на розробника програмного забезпечення, ТОВ "Міранда".

У свою чергу один з членів НАЗК, Руслан Рябошапка, заявив про свідоме порушення законодавства з питання захисту даних з боку НАЗК та про відмежування від цієї заяви.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Держспецзв'язку не надала атестат відповідності системі захисту інформації для електронного декларування. У повідомленні зазначалося, що це було непросте рішення, але система захисту інформації не відповідає нормативним документам. Крім того, Держспецзв'язку не передали акти завершення дослідної експлуатації, завершення робіт зі створення системи захисту та її протокол попередніх випробувань, що може свідчити про те, що систему недоробили.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявляв, що електронне декларування активів українських чиновників стартує з 15 серпня 2016 без затримки.