Держспецзв'язок відмовив в атестації системи електронного декларування, назвав причину

Про це повідомляє прес-служба Держспецзв’язку у соціальній мережі Facebook.

Як зазначили у Держспецзв’язку, сьогодні відбулося засідання Експертної ради з питань державної експертизи в сфері технічного захисту інформації, на якому розглянуто результати проведення державної експертизи побудованої комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

У Держспецзв'язку звернули увагу, що після прийняття НАЗК рішення про проведення держекспертизи необхідні для експертизи матеріали та програмний код були надані Держспецзв’язку лише 10 серпня і тільки 11 серпня було забезпечено короткостроковий двогодинний доступ до технічних/апаратних засобів реєстру без надання паролів.

"Усе це значно ускладнило проведення експертизи. Навіть за таких умов було виявлено значну кількість невідповідностей реалізованих рішень із захисту інформації вимогам технічного завдання на побудову КСЗІ Реєстру, а також не підтверджені спроможності системи забезпечувати безпеку окремих задекларованих функцій, зокрема в частині ідентифікації та автентифікації декларанта за допомогою сервісів BankID", - йдеться у повідомленні.

"На сьогодні, КСЗІ Реєстру при його взаємодії з іншими реєстрами, базами і банками даних для забезпечення повної функціональності системи електронного декларування, не реалізована. Програмне забезпечення, що досліджувалося в рамках державної експертизи, виконане (розроблене) частково, що не дозволяє говорити про забезпечення надійного захисту інформації в системі електронного декларування", - йдеться у повідомленні.

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"Враховуючи викладене, Експертною радою прийнято рішення про невідповідність КСЗІ Реєстру вимогам нормативних документів з технічного захисту інформації в обсязі функцій, зазначених у технічному завданні на створення КСЗІ, та відмовлено у видачі Атестату відповідності", - наголосили у Держспецзв'язку.

У цьому зв'язку зазначається, що це непросте рішення, яке прийнято усвідомлюючи можливий суспільний резонанс на тлі штучних звинувачень на адресу Держспецзв’язку.

Нагадаємо, що запуск системи електронного декларування є передумовою для надання Україні траншу МВФ та введення безвізового режиму з ЄС.

Так, відповідно до рішення НАЗК, система е-декларування повинна запрацювати 15 серпня 2016 року.

Так, у відповідності до прийнятих рішень, кожен декларант пройде електронну ідентифікацію за допомогою електронного цифрового підпису або BankID та матиме свій персональний електронний "кабінет" на сайті НАЗК.

Декларації будуть подаватися через сайт НАЗК шляхом заповнення відповідних форм та в порядку, встановленому Законом України "Про запобігання корупції".

Перевірка декларацій покладена на Департамент фінансового контролю та моніторингу способу життя.