У Кремлі обіцяють налаштувати бойовиків на Донбасі "на конструктивний лад"

Глава МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром пообіцяв, що РФ вплине на терористів з "ЛНР" і "ДНР", аби вони зайняли конструктивну позицію.

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"Росія свою частину шляху (у виконанні Мінських домовленостей - ред.) обов'язково пройде і буде налаштовувати "ДНР" і "ЛНР" на конструктивний лад", — цитує Лаврова Російська служба ВВС.

Штайнмаєр зі свого боку підкреслив, що Мінські домовленості - ключова частина процесу мирного врегулювання конфлікту на сході України. Виступаючи перед російськими студентами, німецький міністр додав, що Росія і Німеччина повинні і надалі підтримувати діалог.

"Ми повинні і далі вести цей діалог у серйозній, поважній і прагматичній формі. В першу чергу цей діалог повинен бути націлений на пошук конкретних рішень", - сказав Штайнмаєр.

Як повідомляв УНІАН, у ФСБ Росії заявили, що зашкодили вчиненню терактів в окупованому Криму на "критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова", які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також у ФСБ заявили про ліквідацію "української агентурної мережі" і затримання групи "диверсантів".

У зв'язку з цим російський лідер заявив про відмову РФ взяти участь у переговорах у нормандському форматі, які були заплановані в рамках саміту "великої двадцятки" в Китаї.

Після цього секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що "Росія планомірно готується до загострення ситуації і зриву мінських угод".