Німецькі політики висловлюються за надання Україні оборонного озброєння – ЗМІ

На користь надання Україні більшої кількості засобів розвідки та зброї оборонного характеру висловились представники правлячої в Німеччині партії Християнсько-демократичний союз. Про це йдеться в матеріалі газети Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) від неділі, 14 серпня. Його цитує Deutsche Welle.

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"Йдеться про гарантування правомірної оборони виключно на безспірно українській території і передовсім для того, щоб запобігти подальшому просуванню солдатів та проплачених сепаратистів з російською зброєю", - сказав депутат Європарламенту Міхаель Ґалер.

Також надання озброєнь оборонного характеру підтримав і його колега по партії та голова комітету закордонних справ Європарламенту Ельмар Брок. Проте він відзначив, що потрібно, "щоб Росія не могла це використати для порушення мінських домовленостей". На думку Брока, за всіх своїх недоліків, мінські угоди допомогти обмежити масштаби конфлікту.

При цьому Брок наполягає, що санкції проти Росії "в жодному разі не можна послаблювати чи скасовувати", оскільки дані ОБСЄ вказують на значно більшу кількість порушень режиму припинення вогню з боку підтримуваних Росією сепаратистів, ніж з боку українських військових. У газеті вказують, що в період з 16 квітня по 31 липня українська артилерія здійснила 520 обстрілів. Сепаратисти - 850. Порушень щодо наявності важких озброєнь поблизу лінії розмежування також більше з боку сепаратистів (1100), ніж з боку України (340).

Проти надання зброї висловлюються німецькі соціал-демократи. Представник молодшого партнера у коаліції, Соціал-демократичної партії (СДПН), та член комітету Бундестагу з питань оборони Фріц Фельґентрой проти надання зброї Києву: "Озброєння України видається не дуже доцільним. За запущеної таким чином спіралі (ескалації протистояння - ред.) Україна попри всю підтримку все одно відставатиме". Натомість Фельґентрой закликає ЄС не виключати посилення санкцій проти Росії та розробити конкретні пропозиції для цього.

У МЗС ФРН, яке очолює член СДПН Франк-Вальтер Штайнмаєр, також відкидають поставки зброї Україні. У відомстві заявили FAS, що надання навіть оборонних озброєнь "не належить до підходу міністра закордонних справ до вирішення українського конфлікту".