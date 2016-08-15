Порошенко обговорить з Меркель та Олландом загострення ситуації в Криму та заяви Путіна - віце-прем’єр

Про це в ефірі Громадського розповіла віце-прем’єр міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Вони будуть обговорювати загострення ситуації в окупованому Криму та заяви президента РФ Володимира Путіна.

«Ми поки що не бачили жодної різкої реакції з боку лідерів Європи та США по заяві Путіна щодо непотрібності нормандського формату. Будемо сподіватися, що після переговорів Порошенка із Меркель та Олланда будуть заяви щодо неприпустимості виходу із нормандського формату. Будемо очікувати», — анонсувала Климпуш-Цинцадзе.

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За її словами, лідери країн Заходу мають отримувати інформацію з окупованого Криму безпосередньо від своїх представників на місцях. Для цього Україна просить міжнародні організації розмістити спостерігачів на території півострова.

«Ми вже досить довго наполягаємо на допущенні різноманітних організацій на територію Криму. Це представники і ОБСЄ, і Ради Європи, і ООН. Для того, щоб вони моніторили ситуацію з кримськими татарами і з українською меншиною, хто не згоден з окупаційним режимом», – пояснила Климпуш-Цинцадзе.

«Нам надзвичайно важливо те, щоб міжнародні організації були присутні на місцях. І хотілося б більш цілісної і однозначної підтримки наших закордонних партнерів, щоб ці місії були надіслані. І щоб тільки на основі цієї інформації міжнародні лідери робили свої висновки», — додала віце-прем’єр.