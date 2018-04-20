Чим займуться колишні (продовження)

Іван Томич (блок Костенка-Плюща) стане ближчим до землі

Я голова партії вільних селян та підприємців, і завжди займався захистом прав фермерів та приватних землевласників. На посаді голови Асоціації фермерів відстоював інтереси села з 1991 року, умів це робити, навіть не перебуваючи в стінах парламенту. Крім того, я почесний член фермерського господарства і зможу займатися справами ферми. Шукатиму нові технології, нові сорти, гібриди, вивчатиму нові породи. Життя не стоїть на місці.

Валерій Коновалюк (Трудова Україна) стане ближчим до бібліотеки

Хочу завершити роботу над власною книжкою. Це аналіз політичних подій останніх років, прогноз. Крім того, я постійно купував у Верховній Раді книжки, маю велику бібліотеку, тепер складаю план, щоб усе перечитати.

Тамара Прошкуратова (СДПУ(о) стане ближчою до дітей

Я педагог з тридцятирічним стажем, не роблю трагедії з того, що сталося. Я зможу повернутися на педагогічну роботу, а, можливо, займатимусь партійною розбудовою. Коли чітко буде визначено стратегію партії, я робитиму остаточні плани, а поки що поїду на море в Крим.

Борис Олійник (колишній член фракції КПУ) стане ближчим до каторги

У мене вічна професія, я раб та каторжанин, тож писатиму книгу, над якою вже почав працювати. Це - публіцистична книга, де будуть вказані справжні імена діючих осіб та виконавців, тому зараз я не говоритиму про назву та зміст.

Валерій Пустовойтенко (НДП) стане ближчим до решти колишніх прем’єрів

Я склав повноваження голови партії НДП, тепер планую в себе в Кончі-Заспі створити кооператив колишніх прем`єрів. Навколо мене живе п`ять колишніх голів кабміну, я хочу стати директором кооперативу, стежитиму за порядком. А може, ми будемо квіточки разом ростити, на городі поратися, а може, ще чимось таким корисним для суспільства та здоров`я займемося.