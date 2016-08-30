Джемілєв нагадав Заходу про ціну за поступливість у питаннях щодо окупації Криму

Про це він заявив в інтерв'ю польському виданню Gazeta Wyborcza, повідомляється на сторінці уповноваженого у Facebook.

Джемілєв висловив думку, що західні політики не зважаться на різкі заходи, щоб примусити Москву повернути Крим.

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"За поступливість у питаннях, пов’язаних з окупацією Криму, Захід може дорого заплатити. Адже саме США, Велика Британія разом з Росією в 1994 році схилили Україну відмовитися від ядерного арсеналу під надання гарантій безпеки та забезпечення територіальної цілісності. Підкоряючись диктатурі Москви відносно Криму, світ по суті відмовляється від зусиль щодо нерозповсюдження ядерної зброї. Приклад України вчить диктаторів, що тільки наявність ядерної зброї дає їм гарантії безпеки", - резюмував він.

Довідка УНІАН. Навесні 2014 року Росія окупувала український Крим.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели низку економічних санкцій.