Меркель прокоментувала можливе скасування санкцій проти РФ, розкритикувала дії Москви на Донбасі

Нагадавши, що ЄС ввів санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму і збройною підтримкою Москвою сепаратистів на Донбасі, глава німецького уряду наголосила, що нікому не дозволено безкарно перекроювати кордони в Європі, передає DW.

Вона була приголомшена, коли перший російський танк перетнув український кордон, зазначила Меркель. "Сьогодні ж йдеться не про один танк, а про дуже, дуже багато танків", - заявила канцлер ФРН. На її думку, за підтримки Росією сепаратистів не було жодного дня, коли б дотримувався режим припинення вогню на сході України.

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Водночас глава німецького уряду знову наголосила, що відмова від санкції була б як в інтересах Росії, та і Німеччини. "Я вкрай зацікавлена в припиненні санкції", - зазначила Меркель, зв'язавши їхнє скасування з виконанням Москвою Мінських угод. "У той момент, коли ми досягнемо прогресу у виконанні Мінських угод, санкції будуть ослаблені", - заявила канцлер ФРН.