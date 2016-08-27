У Мін'юсті розповіли про новий позов України до Росії

Про це повідомив Петренко в ефірі "112 Україна".

"Є ще окрема справа, яка зараз вже на підході, і ми спільно з МЗС її готуємо в міжнародний суд ООН. Я не хочу розповідати деталей, скоро ви про неї дізнаєтесь", - заявив міністр.

Він також відзначив, що Україна вже подала в Гаазький суд позови до Росії, що стосуються анексії Криму та окупації Донбасу.

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"І один, й інший позов подано, і не тільки в Гаагу. У нас кілька міждержавних позовів до Європейського суду з прав людини – їх вже п'ять. У Міжнародний кримінальний суд подано заяву України і щодо подій на Майдані, і з приводу подій на Донбасі та в Криму. Також ми допомагаємо простим українцям, які постраждали від окупації Донбасу й анексії Криму, готувати індивідуальні позови – їх понад 2 тис. було подано до Європейського суду", - зазначив Петренко.