ЗМІ: екс-голову Київської ОДА Мельничука знайшли на території Лаври

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на високопоставлене джерело в Генеральній прокуратурі.

"Ні, він не затриманий. Напевно перебуває зараз вдома", - зазначив співрозмовник.

Він додав, що ГПУ бракувало доказів для затримання екс-голови ОДА.

"У нас є лише заява потерпілої, аудіо немає", - сказав співрозмовник УП.

"Він вимагав відкат. Очевидно, його попередили. Після цього він перестав говорити з потерпілою, відправив до заступника. Той вимагав і через посередника взяв", - додало джерело.

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Як відомо, слідчі вивчають причетність голови Київської обласної державної адміністрації Максима Мельничука, якого вже звільнено, до справи про отримання хабара його заступником.

9 вересня правоохоронці затримали при отриманні хабара у розмірі 200 тис. грн заступника голови обладміністрації Київської області Ігоря Любка за безперешкодне звільнення своєї підлеглої в інший державний орган.

Згодом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що екс-голова Київської ОДА Максим Мельничук втік під час затримання посередника у хабарництві та може бути оголошений у розшук.