Хабарництво у Київській ОДА: Аваков заявив, що екс-голова Мельничук втік і його можуть оголосити в розшук
Екс-голова Київської ОДА Максим Мельничук втік під час затримання посередника у хабарництві та може бути оголошений у розшук.
Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Еспресо.
"Рішення про ступінь його (Мельничука - Ред.) причетності і, відповідно, вжиття заходів з розшуку буде ухвалено за фактом аналізу проведених обшуків та оперативних матеріалів судом. Розшук не виключений", - заявив Аваков.
Він зазначив, що Мельничук утік у момент затримання посередника у хабарництві.
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Також Аваков повідомив, що наразі слідство не має інформації про його місцеперебування.
Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 9 вересня було затримано заступника голови Київської облдержадміністрації Ігоря Любка, який вимагав та отримав 200 тис. грн. хабара.
«За версією слідства - Любко спільно із губернатором Мельничуком місяць тому отримали непідтверджену інформацію відносно того, що керівником Департаменту АПК області виплачено суму в розмірі 15 млн грн фермерам у якості компенсації за бюджетною програмою, оскільки по їхньому розумінню така сума без відкату виплачена бути не могла, почали вимагати частину коштів, які начебто отримала зазначена керівниця департаменту, погрожуючи звільненням. У подальшому остання знайшла інше місце роботи, про що повідомила керівників», - зазначив Аваков.
У той же день президент України Петро Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.
Дружина Мельничука заявила в поліцію про зникнення свого чоловіка.