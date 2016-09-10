Хабарництво у Київській ОДА: Аваков заявив, що екс-голова Мельничук втік і його можуть оголосити в розшук

Про це заявив глава МВС Арсен Аваков, передає Еспресо.

"Рішення про ступінь його (Мельничука - Ред.) причетності і, відповідно, вжиття заходів з розшуку буде ухвалено за фактом аналізу проведених обшуків та оперативних матеріалів судом. Розшук не виключений", - заявив Аваков.

Він зазначив, що Мельничук утік у момент затримання посередника у хабарництві.

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Також Аваков повідомив, що наразі слідство не має інформації про його місцеперебування.

Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 9 вересня було затримано заступника голови Київської облдержадміністрації Ігоря Любка, який вимагав та отримав 200 тис. грн. хабара.

«За версією слідства - Любко спільно із губернатором Мельничуком місяць тому отримали непідтверджену інформацію відносно того, що керівником Департаменту АПК області виплачено суму в розмірі 15 млн грн фермерам у якості компенсації за бюджетною програмою, оскільки по їхньому розумінню така сума без відкату виплачена бути не могла, почали вимагати частину коштів, які начебто отримала зазначена керівниця департаменту, погрожуючи звільненням. У подальшому остання знайшла інше місце роботи, про що повідомила керівників», - зазначив Аваков.

У той же день президент України Петро Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Дружина Мельничука заявила в поліцію про зникнення свого чоловіка.