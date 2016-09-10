Голова НАБУ: зі справою затриманого на хабарі заступника голови Київської ОДА можуть виникнути проблеми

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник сьогодні на брифінгу в Харкові.

«Вчора ви бачили, був затриманий заступник губернатора Київської області, знову ж таки поліція не захотіла співпрацювати з тим органом (НАБУ – УНІАН), якому підслідна ця справа, і відповідно цей матеріал реалізувала Генпрокуратура. Знову будуть проблеми з цією справою. Ви бачили це на прикладі справі мера Вишгорода, який зараз повністю поновлений в посаді, у нього немає запобіжних заходів, у зв’язку з порушенням правил підслідності, але чомусь правоохоронні органи все одно йдуть на ці порушення», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що 9 вересня було затримано заступника голови Київської облдержадміністрації Ігоря Любка, який вимагав та отримав 200 тис. грн. хабара.

«За версією слідства - Любко спільно із губернатором Мельничуком місяць тому отримали непідтверджену інформацію відносно того, що керівником Департаменту АПК області виплачено суму в розмірі 15 млн грн фермерам у якості компенсації за бюджетною програмою, оскільки по їхньому розумінню така сума без відкату виплачена бути не могла, почали вимагати частину коштів, які начебто отримала зазначена керівниця департаменту, погрожуючи звільненням. У подальшому остання знайшла інше місце роботи, про що повідомила керівників», - зазначив Аваков.

У той же день президент України Петро Порошенко звільнив Максима Мельничука з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Дружина Мельничука заявила в поліцію про зникнення свого чоловіка.