Поставили феєрверки і влаштували "залп": у Києві невідомі атакували посольство Росії - ЗМІ

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на очевидців.

Нацгвардійці, які охороняють посольство розповіли, що до будівлі прийшло близько 20 осіб. Поставили феєрверки і влаштували "залп". Після чого швидко ретирувалися з місця подій.

Будівля видимих пошкоджень не отримала.

У неділю в будівлі російського посольства повинні були бути відкриті дільниці для голосування на виборах в Державну думу РФ.

Але, незважаючи на заборону, російські дипломати сказали, що дільниці в будь-якому випадку відкриють.

Те, що в Києві в посольстві будуть організовані виборчі дільниці підтвердив і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Раніше Клімкін заявив, що Україна може відкликати делегацію в ПАРЄ у разі визнання виборів у Криму.

Як повідомлялося раніше, 8 вересня Рада прийняла постанову, в якій закликала парламенти світу не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму.

Нагадаємо, вибори в Державну думу РФ відбудуться 18 вересня. У анексованому Криму в нижню палату російського парламенту будуть обрані чотири депутати (3 - в так званій "Республіці Крим", 1 - у Севастополі).