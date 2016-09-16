У Путіна переконані, що вибори до Держдуми в диппредставництвах РФ в Україні відбудуться, їх "не можна заборонити"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«У самому посольстві, в самих дипломатичних установах, звичайно, буде голосування організовано, там працюють російські громадяни», - зазначив він.

За словами Пєскова, Україна не може заборонити голосування на території дипустанов. Більш того, додав він, влада України зобов'язана забезпечити безпеку за Віденськими конвенціями.

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Як повідомляв УНІАН, 18 вересня мають відбутися вибори до Держдуми РФ. Виборча кампанія триває і на території Криму, окупованого Росією навесні 2014 року. РФ заявила про намір відкрити у своїх диппредставництвах у Києві, Львові, Одесі та Харкові чотири виборчі дільниці.

8 вересня Верховна Рада України прийняла постанову, в якій закликала парламенти іноземних держав, парламентські асамблеї та міжнародні організації утриматися від участі у спостереженні за ходом незаконних парламентських виборів в окупованому Росією Криму, а також за жодних обставин не визнавати їхні результати.

10 вересня президент України Петро Порошенко доручив міністру закордонних справ Павлу Клімкіну повідомити владу РФ про неможливість проведення виборів до Держдуми на території України. МЗС України висловив протест з приводу намірів провести вибори в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим і Севастополі.

Також в МЗС заявили, що у зв'язку з цим проведення виборів у приміщеннях дипломатичних і консульських представництв Росії є неможливим. В МЗС зазначили, що голосування в російських диппредставництвах можливе виключно після відмови від проведення виборів на окупованих територіях України, а також після виключення зі списків кандидатів у депутати від російських партій, включених у регіональні групи, які охоплюють тимчасово окуповані території України.