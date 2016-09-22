Порошенко у Нью-Йорку провів переговори з Обамою

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

«У нас відбулася довга розмова з президентом США Бараком Обамою. Ми мали можливість обговорити подальші кроки щодо імплементації Мінських домовленостей, рішучі кроки з координації наших дій щодо того, щоб ми склали «дорожню карту» реалізації цих домовленостей, пріоритети безпекового компоненту Мінських домовленостей та місце і дати реалізації політичних частин мінського процесу», - повідомив Петро Порошенко журналістам у Нью-Йорку.

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Співрозмовники також обговорили підтримку США реформ в Україні.

Глава Української держави також повідомив про ряд інших зустрічей з керівництвом США – віце-президентом США Джозефом Байденом, державним секретарем США Джоном Керрі.

Петро Порошенко нагадав, що Україна отримає 1 млрд доларів кредитних гарантій.

Раніше УНІАН повідомляв, що кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проігнорував пропозицію Петра Порошенка про зустріч у ході робочого візиту останнього в США.