Байден заявив про готовність США надати Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій

Як повідомили в прес-службі глави української держави, співрозмовники обговорили ситуацію на Донбасі та виконання Мінських домовленостей.

Зокрема, Петро Порошенко подякував США за посилення санкцій проти Росії. "Було домовлено активізувати дипломатичні зусилля для припинення російської агресії проти України", - йдеться в повідомленні.

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Президент Порошенко також відзначив важливість надання Україні третього траншу МВФ і наголосив на рішучості продовжувати реформи.

"Віце-президент Байден проінформував про готовність надати Україні 1 млрд доларів кредитних гарантій, оскільки Україна виконала всі необхідні умови", - зазначили в прес-службі АП.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко в рамках участі у роботі 71-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй провів переговори з президентом Аргентини Маурісіо Макрі. Ця зустріч між главами двох держав відбувалася вперше за останні 16 років.