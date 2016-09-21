Трамп проігнорував пропозицію Порошенка про зустріч - ЗМІ
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп проігнорував пропозицію Петра Порошенка про зустріч у ході робочого візиту останнього в США.
Про це повідомляє американський журнал Foreign Policy.
"Прес-секретар адміністрації українського президента повідомив Foreign Policy, що вони звернулися і до Трампа, і до його "демократичного" конкурента, колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон щодо зустрічі з Порошенком. За словами офіційного представника, тільки Клінтон сказала "так" і посиділа з президентом у понеділок. Кампанія Трампа не дала чіткої відповіді", - йдеться в статті.
При цьому кампанія Трампа не змогла надати виданню коментар з цього питання.
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Проте наголошується, що згідно з графіком "республіканського" кандидата, він уже відправився в Північну Кароліну і планує бути решту тижня в Огайо та Пенсильванії, а не в Нью-Йорку, де сесія Генеральної асамблеї ООН закінчується 26 вересня, у день перших дебатів кандидатів у президенти США.
Нагадаємо, 19 вересня Порошенко зустрівся з Клінтон.
У ході зустрічі співрозмовники погодилися, що в протистоянні російській агресії важливим є зміцнення трансатлантичної єдності та солідарності з Україною, також була відзначена дієвість політики санкцій проти Росії.
Порошенко подякував Клінтон за постійну і тверду підтримку України.