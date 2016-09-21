Трамп проігнорував пропозицію Порошенка про зустріч - ЗМІ

Про це повідомляє американський журнал Foreign Policy.

"Прес-секретар адміністрації українського президента повідомив Foreign Policy, що вони звернулися і до Трампа, і до його "демократичного" конкурента, колишнього держсекретаря Гілларі Клінтон щодо зустрічі з Порошенком. За словами офіційного представника, тільки Клінтон сказала "так" і посиділа з президентом у понеділок. Кампанія Трампа не дала чіткої відповіді", - йдеться в статті.

При цьому кампанія Трампа не змогла надати виданню коментар з цього питання.

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Проте наголошується, що згідно з графіком "республіканського" кандидата, він уже відправився в Північну Кароліну і планує бути решту тижня в Огайо та Пенсильванії, а не в Нью-Йорку, де сесія Генеральної асамблеї ООН закінчується 26 вересня, у день перших дебатів кандидатів у президенти США.

Нагадаємо, 19 вересня Порошенко зустрівся з Клінтон.

У ході зустрічі співрозмовники погодилися, що в протистоянні російській агресії важливим є зміцнення трансатлантичної єдності та солідарності з Україною, також була відзначена дієвість політики санкцій проти Росії.

Порошенко подякував Клінтон за постійну і тверду підтримку України.