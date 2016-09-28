Навіть не почервоніли: Москва передбачувано назвала доповідь щодо збитого "Боїнга" політично мотивованою

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляють у прес-службі російського зовнішньополітичного відомства.

"Росія розчарована тим, що ситуація довкола розслідування катастрофи "Боїнга" не змінюється. Висновки голландської прокуратури підтверджують те, що слідство упереджене й політично мотивоване. Самовільно призначати винного й вигадувати бажані результати перетворилося на норму для наших західних колег. Хочеться запитати: скільки можна?" - висловила вона прокремлівську позицію.

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Захарова нарікає, що Росія спочатку пропонувала працювати спільно і опиратися тільки на факти, замість цього міжнародні слідчі нібито звільнили Москву від повноцінної участі у слідчому процесі.

Захарова переконана, що Росія "фактично єдина, хто направляє достовірну інформацію і розкриває все нові дані", при цьому вона назвала Україну "зацікавленою стороною".

Згідно зі звітом першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), зенітно-ракетна установка "Бук" прибула в Україну з Росії і після того, як випустили ракету по MH17, повернулася назад до РФ.