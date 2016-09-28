Навіть не почервоніли: Москва передбачувано назвала доповідь щодо збитого "Боїнга" політично мотивованою

17:29, 28 вересня 2016
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У Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофу Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до загибелі рейсу.

Сотрудник МЧС на месте катастрофы малайзийского Боинга, Донецкая область, 17 июля 2014 года / REUTERS

Про це заявила представник МЗС РФ Марія Захарова, повідомляють у прес-службі російського зовнішньополітичного відомства.

"Росія розчарована тим, що ситуація довкола розслідування катастрофи "Боїнга" не змінюється. Висновки голландської прокуратури підтверджують те, що слідство упереджене й політично мотивоване. Самовільно призначати винного й вигадувати бажані результати перетворилося на норму для наших західних колег. Хочеться запитати: скільки можна?" - висловила вона прокремлівську позицію.

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Захарова нарікає, що Росія спочатку пропонувала працювати спільно і опиратися тільки на факти, замість цього міжнародні слідчі нібито звільнили Москву від повноцінної участі у слідчому процесі.

Захарова переконана, що Росія "фактично єдина, хто направляє достовірну інформацію і розкриває все нові дані", при цьому вона назвала Україну "зацікавленою стороною".

Згідно зі звітом першого етапу роботи Спільної слідчої групи (Joint Investigation Team, JIT), зенітно-ракетна установка "Бук" прибула в Україну з Росії і після того, як випустили ракету по MH17, повернулася назад до РФ.

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