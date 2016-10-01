"Приречене на провал": у Путіна знову розкритикували слідство щодо MH17

Про це він заявив в інтерв'ю російському пропагандистському "Первому каналу", передає РІА Новости.

"Слідство не можна вести, заздалегідь абстрагуючись від якихось версій. Слідство не можна вести, виходячи з парадигми, коли через кілька хвилин після трагедії на офіційному рівні у відомих країнах виступають і кажуть, що винна Росія. Якщо вести слідство, виходячи з цієї парадигми, то воно приречене на необ'єктивність, приречене на провал", — переконаний Пєсков.

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Раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в доповіді міжнародної групи за результатами розслідування катастрофи МН17 немає доказів провини Росії.

Також у МЗС Росії прокоментували звіт Об'єднаної слідчої групи про катастрофу Boeing 777 на Донбасі, назвавши "упередженими" докази про причетність РФ до знищення рейсу.

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, з підконтрольної бойовикам території Донбасу.