Глава Мін'юсту пророкує Путіну поганий кінець, а Україні - виграш у всіх справах проти РФ
Міністр юстиції Павло Петренко переконаний, що Україна виграє усі ініційовані нею справи проти Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.
"Я переконаний, що у всього цивілізованого світу немає жодних сумнівів, що Росія є країною-агресором, що Росія є тією країною, яка брутально потопталася на світовому правопорядку", - сказав Петренко.
Він висловив переконання, що Україна виграє усі ініційовані нею справи проти Росії, що буде "частиною відповіді і поновлення справедливості, за якою кожен злочинець повинен понести відповідальність".
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"І немає жодної людини у цьому світі, яка уникне цієї відповідальності", - заявив міністр.
Він також висловив переконання, що настане час, коли президент Росії Володимир Путін "буде мріяти про Міжнародний кримінальний суд у Гаазі". "А закінчить він набагато гірше. Як десятки диктаторів, які закінчили погано в цьому році", - сказав Петренко.
Нагадаємо, сьогодні Путіну виповнюється 64 роки.