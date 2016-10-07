Глава Мін'юсту пророкує Путіну поганий кінець, а Україні - виграш у всіх справах проти РФ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час Години запитань до уряду у Верховній Раді.

"Я переконаний, що у всього цивілізованого світу немає жодних сумнівів, що Росія є країною-агресором, що Росія є тією країною, яка брутально потопталася на світовому правопорядку", - сказав Петренко.

Він висловив переконання, що Україна виграє усі ініційовані нею справи проти Росії, що буде "частиною відповіді і поновлення справедливості, за якою кожен злочинець повинен понести відповідальність".

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"І немає жодної людини у цьому світі, яка уникне цієї відповідальності", - заявив міністр.

Він також висловив переконання, що настане час, коли президент Росії Володимир Путін "буде мріяти про Міжнародний кримінальний суд у Гаазі". "А закінчить він набагато гірше. Як десятки диктаторів, які закінчили погано в цьому році", - сказав Петренко.

Нагадаємо, сьогодні Путіну виповнюється 64 роки.