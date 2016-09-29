Парубій: суд у Гаазі винесе вирок винним у трагедії MH17, окупації Криму та Донбасу

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Міжнародне слідство щодо збитого літака однозначно встановило: MH17 збито з підконтрольної російським бойовикам території, із установки "Бук", привезеної з Росії. І цю установку після скоєння злочину спробували заховати на території Російської Федерації», - зазначив спікер.

За словами Парубія, «міжнародне правосуддя працює, можливо, не так швидко, як нам би хотілося, але крок за кроком ми наближаємося до того моменту, коли будуть названі конкретні імена вбивць».

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«Хоча весь світ давно знає ім’я і прізвище головного злочинця. Це той, хто давав наказ російським ордам окупувати Крим. Це той, хто віддавав наказ з території Росії бити «Градами» по українських солдатах. Це той, хто дав наказ 40-тисячному російському військовому контингенту вторгнутися в Україну. Це – Владімір Путін», - заявив голова ВР.

«Гаага, як місце проведення прес-конференції, міжнародні слідчі вибрали недаремно. Бо саме Міжнародний кримінальний суд в Гаазі виносить вироки міжнародним злочинцям. І вирок буде. За якими б високими кремлівськими стінами не ховалися вбивці», - зауважив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, який виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, було збито 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області.

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Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії, із підконтрольної бойовикам території Донбасу.

До міжнародної спільної слідчої групи входять представники п’яти країн - Нідерландів, Австралії, Малайзії, Бельгії та України.