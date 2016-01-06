Україна подасть до Міжнародного суду ООН позов проти Росії - Петренко
Україна має намір подати позов проти Росії до Міжнародного суду ООН за підтримку тероризму.
Про це в інтерв'ю 5 каналу заявив міністр юстиції України Павло Петренко.
"Наступний рік буде пов'язаний з ініціюванням великої справи в Міжнародному суді ООН, де Україна звернеться з вимогою до Росії по конвенції з підтримки тероризму", - зазначив він.
Міністр зазначив, що докази вже є зібраними, наразі завершується досудовий процес комунікації з російською стороною і "підемо до суду".
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Крім того, Петренко нагадав, що державні компанії "Ощадбанк" і НАК "Нафтогаз" самостійно судяться з Росією в Стокгольмському арбітражі.
Також він зазначив, що понад 700 українців звернулися до Європейського суду з приватними позовами проти Росії через анексію Криму і дії на Донбасі.
За словами Петренка, "є шанс, що можуть бути винесені рішення за індивідуальними позовами" до кінця 2016 року.