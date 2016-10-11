Через події у Василькові в Україні перевірять всі старі школи на аварійність

Як передає кореспондент УНІАН, про це віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко повідомив на брифінгу після засідання уряду.

За словами Зубко, школа у Василькові на Київщині, де стався обвал стіни, була побудована у 1956 році.

Читайте такожВіце-прем’єр назвав ймовірну причину обвалу частини школи у Василькові"Буде надана така вказівка і попередження, щоб провести плани навчання по іншим школам з евакуації дітей у зв'язку з можливими надзвичайними ситуаціями... Також саме зараз ми перевіримо практично ті школи, які були побудовані до 80-го року, по стану фундаменту і стану комунікацій, які є поряд зі школами", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 10.00 у м. Васильків Київської області у триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття учбових приміщень. Жертв і постраждалих немає.

Сьогодні на засіданні уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Геннадію Зубку розібратися в ситуації, що призвела до обвалу стіни у школі у Василькові.