Гройсман розповів, коли відновиться навчання для учнів обваленої школи у Василькові

12:28, 11 жовтня 2016
Інциденти
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У Василькові Київської області призупинений через обвал частини школи навчальний процес відновиться наступного тижня у приміщенні іншого навчального закладу. 

В Василькове обрушилась часть школы / knk.media

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УП у своєму Twitter.

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Також Гройсман наголосив, що внаслідок обвалу ніхто не постраждав.

Раніше УНІАН повідомляв, що у м. Васильків Київської області у триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття учбових приміщень.

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