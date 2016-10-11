Гройсман розповів, коли відновиться навчання для учнів обваленої школи у Василькові
12:28, 11 жовтня 2016Інциденти
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У Василькові Київської області призупинений через обвал частини школи навчальний процес відновиться наступного тижня у приміщенні іншого навчального закладу.
У Василькові обвалилася частина школи / knk.media
Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УП у своєму Twitter.
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Також Гройсман наголосив, що внаслідок обвалу ніхто не постраждав.
Новини від Гройсмана про школу в Василькові: Навчальний процес відновиться наступного тижня в приміщенні іншої школи. Ніхто не постраждав— Українська правда (@ukrpravda_news) October 11, 2016
Раніше УНІАН повідомляв, що у м. Васильків Київської області у триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття учбових приміщень.
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