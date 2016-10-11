У Василькові обвалилася частина школи (фото, відео)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив нардеп Ігор Мосійчук.

За його словами, наразі рятувальники евакуюють школярів.

"Дані щодо постраждалих уточнюються", - йдеться у повідомленні депутата.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубку розібратися в ситуації, що призвела до обвалу стіни в одній зі шкіл міста Васильків.

"На щастя, жертв і постраждалих немає, що дуже важливо, - сказав Гройсман. - Уряд допоможе й відновити школу, й навести порядок. Але головне - не допускати таких трагічних ситуацій".

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За даними прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, сьогодні близько 10.00 у м. Васильків Київської області у триповерховій будівлі середньої школи № 6 сталося руйнування фасадної стіни з 1-го по 3-й поверхи та перекриття учбових приміщень.

За попередньою інформацією, жертв та постраждалих немає. Здійснюється евакуація. Причина руйнування встановлюється.

На місці події працює 4 одиниці техніки та 20 чоловік особового складу ДСНС України.