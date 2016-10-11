Обвал стіни школи у Василькові: з будівлі евакуйовано 631 особу, постраждалих немає

Про це на свої сторінці у Facebook повідомив глава ДСНС Миколай Чечоткін.

"Проведено евакуацію близько 631 особи (589 учнів та 42 особи персоналу). За попередньою інформацією жертв та постраждалих немає. На місці руйнування проводяться аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи. Місце надзвичайної події оточено силами Національної поліції", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з повідомленням, для проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 10 одиниць пожежно-рятувальної та інженерної техніки, засоби малої механізації та близько 90 чоловік особового складу, 3 кінологічні розрахунки.

Окрім того, для нарощування сил приведено у готовність 100 чоловік особового складу та 15 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Як повідомляв УНІАН, у Василькові Київської області в середній школі №6 обвалилося перекриття кількох поверхів.