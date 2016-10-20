Порошенко: Левова частина обговорень "нормандської четвірки" стосувалась безпекових питань
Левова частина обговорень засідання лідерів "нормандської четвірки" стосувалась безпекових питань Мінських угод.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
«Левова частина обговорень, я думаю, на це пішло в нас майже чотири години – це було обговорення безпекових питань», - заявив він.
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«Було чітко наголошено, що всі складові безпекових питань Мінських угод є складовою частиною «дорожньої карти» і плану імплементації, мається на увазі і виведення іноземних військ, і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї окупованої території.. і до лінії зіткнення, і до місць відведення техніки і до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону», - додав президент.
Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує.
Нагадаємо, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали понад 4 години. Під час переговорів оголошувалася незапланована перерва.