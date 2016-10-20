Порошенко: Левова частина обговорень "нормандської четвірки" стосувалась безпекових питань

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.

«Левова частина обговорень, я думаю, на це пішло в нас майже чотири години – це було обговорення безпекових питань», - заявив він.

Читайте такожПроект "Дорожньої карти" з виконання Мінських угод мають затвердити голови МЗС "нормандської четвірки" до кінця листопада – Порошенко

«Було чітко наголошено, що всі складові безпекових питань Мінських угод є складовою частиною «дорожньої карти» і плану імплементації, мається на увазі і виведення іноземних військ, і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї окупованої території.. і до лінії зіткнення, і до місць відведення техніки і до неконтрольованої ділянки україно-російського кордону», - додав президент.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко заявляє, що жодної альтернативи "Нормандському формату" на сьогоднішній день не існує.

Нагадаємо, переговори у "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України завершилися. Переговори тривали понад 4 години. Під час переговорів оголошувалася незапланована перерва.