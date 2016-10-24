Порошенко представив нового начальника розвідки Міноборони Бурбу

Президент Петро Порошенко представив колективу нового начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майора Василя Бурбу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

«Немає жодного сумніву, що це призначення дасть новий імпульс діяльності воєнної розвідки України», - зазначив Порошенко.

Порошенко відзначив, що за останні два роки суттєво покращилася робота управління розвідки та підкреслив кардинальні зміни якості інформації, наданої розвідниками.

Президент окремо звернув увагу на поліпшення рівня взаємодії між розвідниками та іншими силовими органами та обміну інформацією з відповідними структурами країн-партнерів України.

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Президент наголосив на важливості активізації роботи розвідників задля забезпечення ефективної діяльності як українських військових, так і дипломатів.

Як повідомлялося, президент 15 жовтня призначив Бурбу начальником ГУР Міноборони, звільнивши з цієї посади Валерія Кондратюка.

38-річний Бурба закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціальністю юрист. Тривалий час працював в СБУ. Є учасником бойових дій (АТО).