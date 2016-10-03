У ГУР прокоментували заяву ФСБ про затримання журналіста-"розвідника" (відео)
У Головному управлінні розвідки називають фейком заяву ФСБ Росії про те, що журналіст "Укрінформу" Роман Сущенко є розвідником головного управління розвідки.
Про це передає "Українська правда" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки.
"Ми не підтверджуємо цю інформацію, це фейк", - сказав співрозмовник видання.
"Ви ж знаєте, що ФСБ всіх українців, які перебувають на території Росії, вважає потенційними шпигунами", - додав співрозмовник.
Читайте такожОпубліковано відео затримання за "шпигунство" українського журналіста в МосквіЯк повідомляв УНІАН, про арешт у Москві за звинуваченням у «шпигунстві» українського журналіста стало відомо ввечері 2 жовтня завдяки громадському руху «Відкрита Росія».
Згодом ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" співробітником української розвідки.
Також оприлюднено відео затримання в Москві українського журналіста видання "Укрінформ" Романа Сущенка.