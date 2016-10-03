У ГУР прокоментували заяву ФСБ про затримання журналіста-"розвідника" (відео)

Про це передає "Українська правда" з посиланням на джерела у Головному управлінні розвідки.

"Ми не підтверджуємо цю інформацію, це фейк", - сказав співрозмовник видання.

"Ви ж знаєте, що ФСБ всіх українців, які перебувають на території Росії, вважає потенційними шпигунами", - додав співрозмовник.

Читайте такожОпубліковано відео затримання за "шпигунство" українського журналіста в МосквіЯк повідомляв УНІАН, про арешт у Москві за звинуваченням у «шпигунстві» українського журналіста стало відомо ввечері 2 жовтня завдяки громадському руху «Відкрита Росія».

Згодом ФСБ РФ оголосила затриманого в Москві кореспондента агентства "Укрінформ" співробітником української розвідки.

Також оприлюднено відео затримання в Москві українського журналіста видання "Укрінформ" Романа Сущенка.