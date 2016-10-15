Президент призначив Кондратюка заступником глави АП, а Бурбу - начальником ГУР

Президент України Петро Порошенко призначив Валерія Кондратюка заступником глави Адміністрації президента.

Відповідний указ від 15 жовтня опубліковано на сайті глави держави. Порошенко також звільнив Кондратюка з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони і призначив начальником ГУР Василя Бурбу. Нагадаємо, сьогодні Порошенко представив нового голову Харківської ОДА Юлію Світличну.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter