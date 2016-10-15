Президент призначив Кондратюка заступником глави АП, а Бурбу - начальником ГУР
19:57, 15 жовтня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко призначив Валерія Кондратюка заступником глави Адміністрації президента.
Порошенко призначив начальника управління розвідки МОУ Кондратюка заступником глави АП / president.gov.ua
Відповідний указ від 15 жовтня опубліковано на сайті глави держави.
Порошенко також звільнив Кондратюка з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони і призначив начальником ГУР Василя Бурбу.
Нагадаємо, сьогодні Порошенко представив нового голову Харківської ОДА Юлію Світличну.
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